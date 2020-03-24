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تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:42 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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علق الدكتور أيمن أبو المجد أستاذ أمراض القلب والشرايين التاجية، على استخدام علاج الملاريا في علاج فيروس كورونا، موضحا أن كل من تحدث عن ذلك لم يقرأ بحثا علميا.

وأضاف أبو المجد خلال مداخلة هاتفية برنامج"الحكاية" والذي يعرض عبر فضائية "mbc مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، الاثنين، إلى أن الأبحاث العالمية في العالم التي ظهرت أخيرا لم تتحدث عن علاج المرض، لافتا إلى أن عدد المرض قليل مقارنة بنسبة السكان في العالم، وكل ماحدث أنه أخذ عينة ولم يتوصل حتى الآن إلى علاج.

هذا وقد أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعلام المصري في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميا، مؤكدا أنه يقوم بدور رائع في التوعية بمخاطر الأزمة.

وأوضح السيسي، خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن الإعلام المصري لعب دورا هاما في مواجهة التشكيك وترويج الشائعات في تلك الأزمة، وأبرز الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر هذا الوباء.

وأشار الرئيس السيسي إلى الدور التوعوي الذي لعبه الإعلام المصري أيضا لمواجهة انتشار الفيروس، مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة القيام بدور أكبر في نشر التوعية الحقيقية للشعب المصري بشأن أزمة كورونا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندي، و4 حالات من المصريين.
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