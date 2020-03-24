محافظ البحر الأحمر: أول أبريل مغادرة آخر سائح بالمحافظة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن هناك التزامًا من المحلات التجارية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات، بدءًا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف "حنفي"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك وعيًا والتزامًا من المواطنين في مدن البحر الأحمر.





وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن يوم الاربعاء 1 أبريل سيغادر آخر سائح من المحافظة، وسيتم تطبيق قرار وزيرة الصحة بعمل حجر صحى لمدة 14 للتأكد من سلامتهم كإجراء احترازي ووقائي ثم يغادرون إلى أهلهم سالمين.





وتابع، أن غالبية المستثمرين ملتزمين بقرار وزيرة الصحة، موضحًا أنه كان هناك تضاربًا في أول أيام صدور القرار، ولكن في اليوم الثاني كان هناك التزامًا كاملًا.





وناشد جميع المواطنين الالتزام بتعليمات الدولة، ووزارة الصحة، بالبقاء في المنازل للحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا أن الدولة تتابع تلك الأزمة التي تواجه العالم بكل حرفية، وجميع القرارات في صالح المواطن، لافتا إلى أن الدور الثاني والأهم على المواطن هذه الفترة.





وفى سياق آخر كان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، قد أكد فى وقت سابق على تكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشآت الحكومية والسياحية والمديريات الخدمية ودور العبادة، والتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والصيدليات وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين، وإحالة محتكري السلع ومن يقوم برفع الأسعار للنيابة العامة، في كل مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





أوضح المحافظ أنه يتابع يوميًا الحملات في المدن بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن البحر الأحمر والجهات المعنية، للمرور الميداني بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، للتأكد من قيام جميع المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة، ووحدات الطعام المتنقلة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإغلاق يوميًا بدءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين ليوم 31 مارس الجاري، مشددًا على المسئولين بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك، وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات و"السوبر ماركت".





ثمن محافظ البحر الأحمر، جهود الحكومة لإجراءاتها الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مناشدًا المواطنين بالالتزام بإرشادات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى، مشيدًا بالوعى الحضارى والمستنير لأبناء البحر الأحمر بجميع أنحاء المحافظة وإستجابتهم السريعة بالالتزام بقرارات الحكومة.