"القوى العاملة": المجتمع الآن ينتفض لمساعدة بعضه في أزمة كورونا

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة صرفت الاثنين، مبالغ لأكثر من 120 ألف عامل على مكاتب البريد للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى الوزارة.





ووجه "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، الشكر لمؤسسات المجتمع المدني التي أعلنت تكفلها ببعض العمالة الغير منتظمة، معقبًا: "المجتمع المصري الآن ينتفض لمساعدة بعضه".





ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن الكثير من أصحاب أعمال القطاع بدأوا يتجاوبوا مع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، من خلال تقسيم العمل على أكثر من وردية لتقليل الكثافة، ومنع انتشار الفيروس.



