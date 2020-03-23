أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 23 مارس: زيدان يطرد نجمي الفريق.. تحديد خليفة راموس.. إصابة رئيس الملكي السابق بكورونا.. نجم باريس ينتظر إشارة الريال

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 23 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل مباريات الدوري لأجل غير مسمى. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- تأجيل مباريات الدوري الإسباني لأجل غير مسمى

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالإضافة إلى رابطة الليجا أعلنوا تأجيل جميع مباريات الدوري لأجل غير مسمى بسبب انتشار وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان قد أعلن في وقتٍ سابق عن تأجيل مباريات الدوري الإسباني حتى بداية شهر أبريل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه بعد تفشي فيروس كورونا في كافة أنحاء إسبانيا بل في قارة أوروبا، فإن الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا قررا بموافقة لجنة مراقبة المنشآت العامة على تأجيل كافة المباريات حتى إشعار آخر.

وعلق الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت في بيان صحفي عن قرار التأجيل قائلاًُ:"توافق لجنة مراقبة المنشآت العامة بموجب اتفاقياتها مع الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا على تعليق مسابقات كرة القدم الاحترافية حتى ترى السلطات الحكومية في إسبانيا والإدارة العامة للدولة أنه يمكن استئناف المسابقات دون حدوث أي مخاطر صحية".

واختتم الاتحاد الإسباني البيان قائلاًُ:"يرغب كلاً من الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري في الإعراب عن امتناننا العام لجميع أولئك الذين يكرسون جهودهم لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الإسباني كما نشارك تعازينا لجميع المتوفين".

يذكر أن برشلونة كان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل توقف الليجا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.





- نجم ريال مدريد على رادار مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في تعزيز دفاع الفريق السماوي في الفترة المقبلة وأنه يفكر في ضم نجم من ريال مدريد.

وكشفت صحيفة مانشستر ايفننج نيوز البريطانية أن بيب جوارديولا يفكر في التعاقد مع المدافع الفرنسي الدولي رافائيل فاران.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الفرنسي فاران قد يفكر في الرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للبحث عن تحدٍ جديد في نادي جديد.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن فاران يلعب في صفوف ريال مدريد منذ عام 2011 ويعتبر واحداً من أهم نجوم الفريق وحقق كل الألقاب الممكنة على الرغم من أن عمره 26 عامًا فقط.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أندية أخرى كانت قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع فاران في وقت سابق أبرزها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.





- إصابة رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إصابة فيرناندو مارتين الفاريز رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن ألفاريز علم بإصابته بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وان حالته الصحية خطيرة في الساعات الماضية.

ودخل رئيس نادي ريال مدريد السابق العناية المشددة في الساعات الأخيرة بعد إصابته بهذا الفيروس المستجد.

وتولى ألفاريز رئاسة فريق ريال مدريد ما بين فبراير 2006 ألى أبريل من نفس العام بشكل مؤقت.

الجدير بالذكر أن لورنزو سانز رئيس ريال مدريد السابق أيضا قد توفى منذ أيام قليلة بعد إصابته بهذا الفيروس.





- تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تأجيل نهائيي بطولتي دوري ابطال اوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في الأيام الأخيرة.

ونشر اليويفا بيانا رسميا منذ قليل عبر الموقع الرسمي له، وأيضا تم الإعلان عن تأجيل نهائي دوري ابطال اوروبا للسيدات في ذات القرار.

وكان قد أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن إنهاء جميع البطولات الأوروبية في شهر مايو المقبل، ولكن انتشار فيروس كورونا بشكل كبير جعلهم يتراجعوا عن لعب تلك المباريات.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أن لا يوجد حتى الآن موعد محدد لخوض تلك المباريات، وشكل اليويفا ورشة عمل تدرس المواعيد المتاحة لإقامة تلك اللقاءات.

وسوف يقام نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في ملعب أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية إسطنبول، بينما يقام نهائي الدوري الأوروبي على ملعب إنيرجا جادينسك في بولندا.





- نجم ليفربول السابق: ساديو ماني سينتقل إلى ريال مدريد

صرح المالي "محمد سيسوكو" لاعب وسط نادي ليفربول السابق أن نجم الفريق، السنغالي ساديو ماني سيذهب لريال مدريد الإسباني الصيف المقبل.

وقال سيسوكو في تصريحات لشبكة "يوروبا كالتشيو" الإيطالية، تناقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أعتقد أن ماني هو الأقري للرحيل عن الفريق والذهاب لريال مدريد أكثر من محمد صلاح".

وتابع: "بإعتقادي أن زيدان يحتاج لماني أكثر من صلاح، فهو يمتلك بعض المقومات التي يفضلها زيدان، لذلك أعتقد أنه أقرب للرحيل".

وأضاف: "ليفربول حالة خاصة بالنسبة لي، الجماهير والنادي وزملائي السابقين، جميعم ساعدوني للتألق والتطور".

وواصل: "شئ موسف أن يغادر ليفربول دوري الأبطال مبكراً، لكنني أعتقد أن الجماهير تفضل الحصول على الدوري الإنجليزي، فالجميع في ليفربول ينتظر التتويج منذ أعوام طويلة".

وبسؤاله عن نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، استطرد: "أعلم أن زيدان يريد ضمه لريال مدريد، ولكنني أعتقد أنه يريد الذهاب ليوفنتوس، يجب أن يبحث بوجبا عن الفريق الذي يعيده للتألق مجدداً".

وأتم: "للأسف فيروس كورونا منتشر بشكل كبير في إيطاليا، أتمنى الشفاء لجميع المصابين بالمرض".

يذكر أن سيسوكو مثل أندية فالنسيا الإسباني وليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي خلال مسيرته الإحترافية.





- زيدان يطرد نجمي ريال مدريد.. وبيريز يوافق

قرر الفرنسي زين الدين زيدان زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني التخلص من لاعبين دفعة واحدة في الصيف المقبل.

ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية فإن زين الدين زيدان أبلغ بيريز بعدم رغبته في تواجد الثنائي لوكا يوفيتش وماريانو دياز مع الفريق في الموسم المقبل.

واضافت الصحيفة أن زيدان يرغب في بيع ماريانو دياز بشكل رسمي في حين طلب من بيريز خروج يوفيتش على سبيل الإعارة للحصول على مزيد من دقائق اللعب ثم العودة للبرنابيو.

وينوي زيدان إعارة يوفيتش وليس بيعه من أجل أن يتمكن الآخير من الحصول على المزيد من دقائق اللعب، أملاً في العودة لمستواه ويعود للتهديف.





- إيكاردي ينتظر إشارة زيدان

يتطلع ماورو إيكاردي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي للانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

ذكر موقع كالشيو ميركاتو أن ماورو إيكاردي مهاجم البي إس جي، لا ينوي خوض تجربة جديدة ومختلفة باستثناء ريال مدريد.

وأضاف أن إيكاردي يحلم بارتداء قميص الفريق الملكي، ولا يغلق الباب أمام إمكانية خوض تجربة جديدة في إسبانيا، واللعب لريال مدريد الذي يقوده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويلعب ماورو إيكاردي لصفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري.





تحديد خليفة راموس

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة ريال مدريد استقرت على خليفة الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد الملكي في الفترة المقبلة.





وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ميلان سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي والبالغ من العمر 25 عامًا فقط.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم السلوفاكي هو لاعب رئيسي في تشكيل أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان وأنه تكيف بشكل جيد مع طريقة اللعب وهو قوي جدًا في الكرات الهوائية والتحديات الفردية لكن لن يستمر في صفوف النيراتزوري لفترة طويلة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع سكرينيار وسيصل سعر الصفقة إلى أكثر من يورو للنجم السلوفاكي الذي يرتبط بعقد مع النيراتزوري حتى صيف 2023.