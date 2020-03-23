البورصة الأمريكية تنهي تعاملات اليوم على تراجع

أنهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الإثنين، على تراجع بعد فشل الكونجرس في تمرير خطة التحفيز ورغم تعهدات البنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء أصول غير محدودة، وبضغط من هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون 1 بالمائة وسط تفضيل الأصول الآمنة من جانب المستثمرين.





وفشل المشرعين في واشنطن للمرة الثانية في الموافقة على خطة التحفيز الاقتصادي لتخفيف الضربة الناجمة عن تفشي كورونا.





وأعلن الاحتياطي الفيدرالي برنامجاً لشراء كميات غير محدودة من الأصول، لدعم اقتصاد البلاد واحتواء تأثيرات الفيروس على الشركات والأسواق.





وفي الولايات المتحدة، تم تأكيد أكثر من 35 ألف حالة مصابة بـ"كوفيد-19" وسط تسارع ملحوظ في أعداد المصابين والوفيات عالمياً





وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 3 بالمائة ليسجل18591 نقطة.





وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.9 بالمائة ليسجل 2237 نقطة.





وخسر مؤشر "ناسداك" نحو 0.3 بالمائة ليسجل 6860 نقطة.





وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل مستوي 102.54.