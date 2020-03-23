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بيت الزكاة المصري: دعم الأسر المتأثرة بأزمة كورونا ماليا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:42 م
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الزكاة والصدقات المصري
الزكاة والصدقات المصري
داليا الحسين
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قال محمد عمرو توفيق، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إن الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وجه بتشكيل فرق عمل بمحافظات مصر للوصول للأسر المحتاجة لمساعدتها في ظل الأزمة التي تمر بها مصر فيما يخص فيروس كورونا.

وأوضح "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك فرق عمل تابعة لبيت الزكاة في كافة أنحاء الجمهورية تعمل على الوصول إلى الأسر المحتاجة لحصرهم ويتم توجيه المساعدة لهم، لافتًا إلى أن هناك 87 ألف أسرة تحصل على مساعدات شهريا تتراوح ما بين 500 إلى 1000 جنيه شهريا.

ونوه الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري إلى أنه سيتم دعم الأسر التي تأثرت بأزمة كورونا بمبالغ مالية مستحقة لهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الزكاة والصدقات المصري الاجراءات الوقائية الأسر

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