Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان الأوروبي يعلن تسجيل أول حالة وفاة بـ"كورونا"

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:27 م
Advertisements
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
وكالات
Advertisements

أعلن البرلمان الأوروبي، مساء اليوم الإثنين، أنه سجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، موضحاً أن المتوفي من بين "العاملين الخارجيين".

وبالرغم من عدم إعلان البرلمان اسم الموظف، لكن مصدر برلماني قال لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: إن "المتوفي إيطالي الجنسية ويعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الأوروبي".

وأصيب عدد من الموظفين داخل البرلمان الأوروبي وعلى رأسهم كبير المفاوضيين ميشيل بارنييه، وخضع المصابون إلى حجر صحي كامل، وعلق البرلمان بعض نشاطاته تفادياً لتفشي الفيروس.

وسلجت معظم البلدان الأوروبية إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا، الذي تفشي في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وغيرها من القارة العجوز.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا البرلمان الأوروبي

أخبار تهمك

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ يوم

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. "الأرصاد" و"البيئة" يحذران من تقلبات حالة الطقس الفترة المقبلة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 8 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 5 حالات

منذ ساعة و 6 دقيقة

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ أقل من ساعتين

أمريكا: نتيجة مبكرة رائعة لعلاج كورونا ونبدأ تطبيقه الثلاثاء

منذ ساعة و نصف

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"كورونا" يحصد أرواح 185 شخصًا.. والوفيات تتجاوز 2000 حالة

سنغافورة تتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية "ماليا" لمواجهة كورونا

الصحة البحرينية تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الجزائر تعلن البدء في استخدام دواء لعلاج المصابين بـ"كورونا"

فرنسا: تسجيل 186 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال الـ24 الساعة الأخيرة

جامعة أمريكية: إصابات فيروس كورونا تتجاوز 40 ألفا خلال يومين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

07:42 م

الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 5 حالات

09:47 م

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

09:38 م

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status