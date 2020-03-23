وزير المالية: يجب تقديم طلب التصالح مع الضرائب قبل 30 يوينو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تنفيذ التكليفات الرئاسية برفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين، مشيرًا إلى أن الممولين يجب عليهم تقديم طلب لتصالح للمصلحة قبل 30 يونيو المقبل.



وأوضح "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الإثنين أن مصلحة الضرائب بدأت تنفيذ التكليفات الرئاسية برفع الحجوزات مقابل دفع 10% من الضريبة على الممولين.



وتابع وزير المالية قائلًا: "نسعى لإعادة تسوية ملفات الممولين من خلال لجان فض المنازعات بما يمنحهم فرص جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية"، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين.

