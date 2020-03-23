"تحيا مصر": وفرنا 1000 مضخة سوائل و200 جهاز تنفس صناعي

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يمثل صمام أمان للمصريين ويشارك في كافة أزمات الدولة، موضحًا أن الصندوق يحتوي على محور للكوارث والأزمات لكي يستطيع معاونة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ووضع حدود لأي أزمة.



وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الإثنين أن الصندوق في مواجهته لأزمة انتشار فيروس كورونا، يكرر نماذج كثيرة دعمت الصندوق، مثل ما حدث في مواجهة فيروس سي، عندما جرى إتاحة مليار جنيه سواء بتوفير العلاج لقوائم الانتظار أو بتأسيس مركز صندوق تحيا مصر في محافظة الأقصر.



وتابع: "نراهن على ثقة المصريين في الصندوق، ونحاول أن نتوقع الأصعب، لكي نكون جاهزين لمواجهته"، مشيًرا إلى أنه تم توفير 1000 مضخة سوائل، و200 جهاز تنفس صناعي وتم إرسالهم إلى وزارة الصحة لاستخدامهم في الحالات المصابة.



ولفت إلى أن لرئيس السيسي وجه بتحديد القطاعات المتضررة من الأزمة الحالية ويتم تقدم المساعدات اللازمة لهم، موضحًا أنه إدارة الصندوق اجتمعت مع وزيرة التضامن الاجتماعي لاستكمال خطة الخدمات المقدمة للمتضررين من السيول، وسيجري اجتماعا آخر معها قبل نهاية الأسبوع الجاري لتوزيع المساعدات عليهم.



هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





