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6.2 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 15% في اليوم الأول

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:15 م
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شهادة الـ 15 %
شهادة الـ 15 %
أ ش أ
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أعلن البنك الأهلي، وبنك مصر، حصيلة بيع الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15 % ومدتها عام، في اليوم الأول للطرح ليبلغ  نحو 6.2 مليار جنيه، مع استمرار عملية حصر مبيعات اليوم الثاني وقت النشر.

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي إن حصيلة البنك خلال اليوم الأول أمس الأحد بلغت 4.5 مليار جنيه، وأن 80 % منها من المعاملات تم من خلال القنوات الإلكترونية، او مركز الاتصال الخاص بالبنك.

ومن جانبه، كشف محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، عن وصول حصيلة الشراء لشهادة "ابن مصر " التي أعلن البنك عن طرحها بفائدة 15 % إلى نحو 1.7 مليار جنيه خلال اليوم الأول لطرحها، مشيرا إلى أن الاكتتاب في هذه الشهادات تم "إلكترونيا".
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الكلمات المفتاحية

فائدة 15 شهادة ابن مصر بنك مصر البنك الاهلي

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