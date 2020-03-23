ادعم نقابتك تطالب لخضوع نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة لتحليل كورونا

طالبت حملة أدعم نقابتك ومهنتك علي لسان عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي بأسم الحملة بخضوع نقيب المحامين، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، لتحليل كورونا بعد الأنباء المتداولة عن إصابة عدد من المحامين بفيروس كورونا ممن حضروا انتخابات نقابة المحامين وقيامهم بتهنئة النقيب وأعضاء المجلس الجديد وايضآ اصابة عضو المجلس الجديد عن محافظة الإسكندرية محمد عبد الوهاب.



وأكد جابر أنه طالب بتأجيل الانتخابات النقابية وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات البشرية وحرصًا منه على صحة المحامين إلا أنه كان هناك حالة عناد غريبة.



وطالب بضرورة وجود أجهزة فحص لمرض الكورونا في المحاكم المختلفة ونقابة المحامين لاختلاط المحامين فيما بينهم أثناء العمليه الانتخابيه واحتمال انتشار المرض بين عائلاتهم بسبب اجراء الانتخابات في وقت مريب وعدم الانصات لكل النصائح والتوجيهات الحكومية.



وكان قد أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، عن ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة، وبحث غلق النقابة أسبوعين للوقابة.



جاء ذلك من خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وطالب المحامون في التعليقات، بغلق النقابة للوقاية، والحد من التجمعات، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة للتطهير، وذلك في كافة مقرات النقابة العامة والفرعية بالمحافظات، وأيضًا تكفل النقابة بإعانة المحامين الذين تثبت إصابتهم.