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3 أعراض جديدة كشفها الأطباء لفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:11 ص
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أرشيفية
أرشيفية
سمر حسن
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كشف أطباء عن وجود أعراض جديدة لفيروس كورونا، غير الأعراض المعروفة سابقًا، مثل ارتفاع درجة الحرارة، والسعال الجاف، والحمى وضيق في التنفس والشعور بالإرهاق، والالتهاب الرئوي في الحالات المتأخرة.

وأعلن أطباء بريطانيون، متخصصون في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، نقلا عن تقارير من زملائهم في جميع أنحاء العالم، أن بعض مصابي الكورونا، عانوا من فقدان حاسة الشم والتذوق وفقر الدم، ويجب على من يشعر بفقدان حاسة الشم، عزل نفسه لمدة أسبوع، حتى إذا لم يعاني من أعراض أخرى.

مؤشرات جديدة 
في السياق، قال نيرمال كومار الطبيب الاستشاري البريطاني المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، طبقا لما نشرته "سكاي نيوز"، إن فقدان حاستي الشم والتذوق يعدان مؤشران على الإصابة بفيروس كورونا.

أضاف "كومار"، أن المريض الذي يعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق قد يكون مصابا بفيروس الكورونا، حيث لا تظهر على المريض أعراض السعال والحمى، ولذلك يجب على من يشعرون بفقدان حاستي الشم والتذوق، اللجوء إلى العزل الذاتي، لافتا إلى أن هذا دليل على الإصابة بفيروس كورونا.

1- حاسة الشم
إلى ذلك، وجهت رئيسة جمعية علم الأنف البريطانية، الدكتورة كلير هوبكنز، رسالة عبر البريد الإلكتروني، وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، وقالت: "نريد زيادة الوعي بهذه الأعراض الجديدة، ويجب على أي شخص يعاني من فقدان حاسة الشم عزل نفسه، لأنه يمكن أن يساهم في تقليل انتقال العدوى".


وأصدرت هوبكنز ونيرمال كومار، بيانًا مشترك، يحث العاملين في مجال الرعاية الصحية على استخدام معدات الحماية الشخصية، مثل الأقنعة الواقية، والقفازات الطبية، عند علاج أي مريض فقد حاسة الشم، حيث تبين أن اثنين من أخصائيي الأنف والأذن والحنجرة في بريطانيا، أصيبا بالفيروس بسبب عملهما.

نصحت جمعية الأطباء، بعدم إجراء التنظير غير الضروري للجيوب الأنفية على أي شخص، لأن الفيروس ينتشر في الأنف والحلق، والفحص يدفع السعال أو العطس الذي يعرض الطبيب لمستوى عال من فرص الإصابة بالفيروس.

2- ‫فقر الدم 
في غضون ذلك، استشهد الأطباء البريطانيون بتقارير من دول أخرى، توضح أن أعدادًا كبيرة من مرضى الفيروس، عانوا من فقر الدم، موضحين، أنه في كوريا الجنوبية، انتشرت دراسة علمية على نطاق واسع، وكان 30% من 2000 مريض بكورونا عانوا من فقر الدم الإيجابي ضمن أعراضهم الرئيسية.

وقالت الدكتورة راشيل كاي، أستاذ مساعد في طب الأنف والأذن والحنجرة في جامعة روتجرز، إن زملائها في (نيويورك) مركز تفشي المرض، اكتشفوا أن المرضى عانوا من فقدان الشم المصاحبة للفيروس، كما عانوا من الإصابة بفقر الدم الإيجابي.

3- حاسة التذوق
ونشرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة، يوم الأحد، معلومات عبر موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت، أوضحت أن الأدلة تؤكد أن فقدان أو انخفاض حاسة الشم وفقدان التذوق هي أعراض مهمة لكورونا، ويمكن رؤيتها في المرضى.

وأضافت الأكاديمية، أن هذه الأعراض مهمة في حالة عدم إصابة مريض الكورونا بالحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية، ويجب التنبيه على الأطباء بفحص المرضى للكشف عن الفيروس.

هذا، وتستدعي هذه الأعراض، دراسة جادة للعزل الذاتي، كما ذكّرت المنظمة، أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وحثت جميع الأطباء على إعطاء الأولوية للزيارات العاجلة والطارئة خلال الأسابيع المقبلة.

ونشر موقع الأكاديمية على الإنترنت، أن هناك أدلة متطورة على أن أطباء الأنف والأذن والحنجرة أعلى المجموعات المعرضة للخطر الإصابة بالكورونا، خاصة عند إجراء عمليات جراحية في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، موضحًا: "تم الإبلاغ عن ارتفاع معدل انتقال الكورونا إلى أطباء الأنف والأذن والحنجرة في الصين وإيطاليا وإيران، ما أدى إلى وفاة العديد من الأطباء".
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا أقنعة واقية أعراض جديدة لفيروس كورونا

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