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أسعار الذهب تحقق أكبر ارتفاع يومي على الإطلاق

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:36 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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حققت أسعار الذهب أكبر ارتفاع يومي على الإطلاق بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن صعدت بنحو 83 دولار للأوقية، بالرغم من الإجراءات التحفيزية الجديدة التى أعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" حيث قرر إطلاق مجموعة من البرامج التي تهدف إلى مساعدة الأسواق على العمل بشكل أكثر كفاءة في أعقاب أزمة فيروس كورونا، على رأس هذه التدابير شراء أصول بشكل غير محدود.

واتجه المستثمرون مؤخرا لسياسة "بيع كل شئ والاحتفاظ بالسيولة" وسط مخاوف تزايد عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم جراء تفشي فيروس "كورونا"  رغم استمرار جهود الحكومات والبنوك المركزية لتقليص أثاره السلبية على الاقتصاد.

وبالنسبة لتطورات الفيروس الشبيه بالأنفلونزا، قفز عدد حالات الإصابة العالمية لأكثر من 350 ألف شخص وأودى بحياة حوالي 15 ألف آخرين.

وصعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 5.6 بالمائة ليسجل 1567.60 دولار للأوقية.

وحقق المعدن الأصفر أكبر مكاسب يومية من حيث القيمة الدولارية  على الإطلاق استناداً إلى البيانات التي ترجع إلى عام 1984،  وأكبر ارتفاع من حيث النسبة المئوية منذ 2009.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 3.7 بالمائة  ليسجل 1556.64 دولار للأوقية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 102.28.
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