خاص.. مسرحية "أنا وأمي" تؤجل إلي ٥ إبريل بسبب الكورونا

يستعد مجموعة من الشباب السكندري مع الفنان ريكو، لعرض مسرحية "أنا وأمي"، على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، هي من تأليف محمود محمد، وإخراج خالد عز.



وكشف "ريكو" لـ" الفجر الفني " أن موعد مسرحية "أنا وأمي" تم تأجيله إلى يوم 5 أبريل بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد من انتشار مرض الكورونا، وكانت من المقرر عرضها في يوم عيد الأم للاحتفال بالأم في عيدها.



على سياق آخر انتهي الفنان ريكو من تصوير مشاهده بمسلسل "ولاد إمبابة"، حيث يجسد من خلال العمل شخصية يمتلك قهوة مع الفنان نادر أبو الليف، وذلك في إطار كوميدي، والمسلسل من يشارك في بطولته كلا من سمير غانم، فريدة سيف النصر، سعد الصغير، أحمد شبية، وآخرون، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.



كما انضم ريكو إلى فريق عمل فيلم "سيدى بشر"، الذى يحمل اسما مبدئيا، ويخرجه سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته كل الفنان على ربيع وكريم عفيفى ومحمد عبد الرحمن، وجار التعاقد مع باقى الأبطال، والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز.