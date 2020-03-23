أستاذ مناعة يكشف طريقة تعامل مرضى الحساسية مع العاصفة التربية المقبلة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك ضرورة للتقليل من الخروج قدر الإمكان بسبب تعرض مصر لعاصفة ترابية خلال الأيام المقبلة، خاصة لدى مرضى الحساسية.



وتابع "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مريض الحساسية إذا أضطر للخروج عند وجود العاصفة الترابية، فهناك ضرورة لارتداء الكمامة، وتناول الادوية الخاصة بالحساسية، والغرغرة باستمرار، لتقليل من الملوثات، وتغير الملابس، حال الدخول إلى إلى المنزل، خاصة لدى مرضى الحساسية.



ولفت إلى ضرورة غسل الأسطح باستمرار بمحلول مطهر، وغلق النوافذ جيدًا، وتناول أي مشروبات دافئة بشكل مستمر.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الاثنين، وتنبأت أن يكون الطقس معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع سقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة.



وتنبأت الأرصاد، أن يكون الطقس لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة بخليج السويس.



وأوضحت الهيئة، أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب وشمال الصعيد مع سقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عواصف ترابية علي السواحل الشمالية تضم مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم:



القاهرة: 29:13



شبين الكوم: 28:13



طنطا: 27:12



دمنهور: 27:12



الإسكندرية: 12:26



بلطيم: 25:12



مطروح: 24:12



السلوم: 23:10



سيوة: 24:10



بورسعيد: 20:12



دمياط: 21:12



الزقازيق: 20:12



الإسماعيلية: 26:11



السويس: 24:11



العريش: 22:12



رفح: 22:12



رأس سدر: 21:12



نخل: 20:9



نوبيع: 20:15



طابا: 19:14



كاترين: 17:7



الطور: 24:13



شرم الشيخ: 28:17



الغردقة: 26:16



مرسى علم: 24:15



الفيوم: 29:12



بني سويف: 28:11



المنيا: 28:11



أسيوط: 29:12



سوهاج: 28:14





وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع في مصر يشهد حالة من التقلبات الجوية ما بين ارتفاع وانخفاض، منوها أن هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فضلا عن وجود نشاط في حركة الرياح اليوم، معقبا: "الرمد الربيعي هيظهر من اليوم".



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن أجمل أجواء مصر هو فصل الخريف، مضيفا: "هما بيقولوا الربيع أفضل الأجواء عشان الأزهار بتتفتح".



وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية ستكون أكثر كثافة كلما اقتربنا من الإسكندرية ستكون الرؤية أقل، وكذلك كلما اقتربنا من قرى ستكون الرؤية أقل، متابعا: "يفضل غلق الشبابيك اليوم".



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 23 فبراير 2020 على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.



وكان توقع خبراء الطقس، بأن يشهد الجو اليوم الاثنين بالقاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، ويصاحب ذلك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.



وأكدت الأرصاد أن الوجه البحري أيضا يشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.