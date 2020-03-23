خسائر فادحة بالبورصات الأوروبية مع تزايد ضحايا فيروس كورونا





أصيبت البورصات الأوروبية بخسائر فادحة بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد ضحايا فيروس كورونا مما يزيد المخاوف من الركود العالمي





وقاد الخسائر قطاع السفر والترفيه الذى تراجع بنحو 7 بالمائة، وتلون باقى القطاعات باللون الأحمر.





وتسبب فيروس كورونا في إصابة 350 ألف شخص عالمياً ووفاة أكثر من 15 ألف شخصاً، بحسب بيانات جامعة "جون هوبكنز".





كما تسبب "كوفيد-19" في دخول "المستشارة الألمانية "انجيلا ميركل" في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بعد تواصلها مع مريض بالفيروس مؤخراً.





وتأتي خسائر البورصات الأوروبية مع هبوط قوي للأسهم الأمريكية خلال الجلسة رغم إعلان الاحتياطي الفيدرالي خططه لشراء كميات غير محدودة من الأصول لدعم لأسواق وسط أزمة الفيروس.





وأطلقت الحكومات في جميع أنحاء العالم حزم مساعدات مالية ضخمة لمساعدة الشركات والعمال على تجاوز الأزمة الجارية، حيث أعلنت الحكومة البريطانية تحمل سداد 80 بالمائة من معظم رواتب الموظفين الغير قادريت على الحمل جراء الكورونا.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بشكل حاد خلال الشهر الجاري.





وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 4.4 بالمائة ليسجل 280.4 نقطة.





وهبط مؤشر "فوتسي إم.بي.أي" الإيطالي بنسبة 1.09 بالمائة ليسجل 15559.8 نقطة.





وخسر مؤشر "فوتسي" البريطاني نحو 3.8 بالمائة ليسجل 4993.8 نقطة.





وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 3.3 بالمائة مسجلاُ 3914.3 نقطة.





وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2.1 بالمائة ليسجل 8741.1 نقطة.





وارتفع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 1.0756 دولار.







