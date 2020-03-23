بلمانى بالبحر الأحمر يطلق مبادرة "بلدك تستاهل" لدعم المتضررين من أزمة كورونا

أطلق عضو مجلس نواب عن الدائرة الأولى بالبحر الأحمر، مبادرة تحت مسمى "بلدك تستاهل"، وذلك للمشاركة المجتمعية بكل ما يملك كل شخص من خلال تقديم المساعدات والتوعية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجدة.



وأضاف عضو مجلس النواب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يجب خلال هذه الفترة ضرورى جدًا نتكاتف ويكون لكل واحد منا دور لتخطي هذة المحنة التي تمر بها البلاد أمام العدو الخفي لفيروس كورونا المستجدة.



وأوضح يجب على الجميع أن يساعد من خلال التوعية وتقديم المساعدات وطرح المقترحات التي تساعدنا للحد من إنتشار هذا الفيروس الشرس الذي ينتشر بسرعة مخيفة وتخطي هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وناشد المواطنين بالحفاظ علي أنفسكم التهوين من فيروس كورونا يساعد في إنتشاره ويؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.



وأردف عضو مجلس النواب إيمانًا مني بأهمية دوري وحق مجتمعي علي فالمشاركة بدأت بشخصي وتم تجهيز 100 شنطة للأسر الأكثر إحتياجا وتم توزيعها.



وتابع عضو مجلس النواب أننا مستمرين في تقديم المساعدات خلال هذه الفترة المقبلة حتى تنتهى هذه الأزمة.



وفى سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة البحر الأحمر، مساء أمس الأحد، القبض على 8 من أصحاب المحال التجارية والكافتيريات والعاملين بها في مدينة الغردقة، من المخالفين لقرار رئيس الوزراء بإغلاق المحال التجارية في الساعة السابعة مساء، وتم تحرير محاضر لهم وإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.



وأكد مصدر أمني أن الحملات الأمنية مستمرة يوميا لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق القانون بكل صرامة على المخالفين.



وأوضح، المصدر أن هناك تنسيق بين جميع الجهات المختصة في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن هناك التزام معظم المحلات بقرار الغلق، وهناك نسبة لا تتعدى 2% من المخالفين ونحن لهم بالمرصاد من خلال الحملات المستمرة يوميًا لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.



وفي سياق آخر، شدد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، على الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات.



وأكد المحافظ أن مديرية التموين ضبطت، العديد من المخالفات التموينية التي تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار.



ولفت المحافظ إلى أنه تم تحرير عدد من المحاضر بيع بأزيد من الثمن، وذلك خلال الحملات التموينية المكبرة، التى وجه بشنها على كل المدن بشكل مستمر، استجابة لشكاوي المواطنين، وأيضًا بعدما رصدت أجهزة المحافظة محاولة بعض التجار استغلال قرار الحجر الصحي للعاملين بالمنشآت السياحية وقاموا برفع أسعار بعض السلع.



وأشار المحافظ إلى أنه مستمر في جولاته الميدانية، وسيتم التصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، وطمأن المواطنين.



وذكر المحافظ أن "المتابعة مستمرة والسلع الغذائية الأساسية متوافرة بكميات مناسبة"، وأن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات الدولة، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



