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برلماني يناشد السلطات المختصة بفرض حظر التجوال في حال وجود خطر 1% على المواطنين

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:59 م
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النائب عبدالحميد كمال
النائب عبدالحميد كمال
دينا إبراهيم
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قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن المطالبات بفرض حظر التجوال داخل البلاد يأتي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورورنا المستجد داخل البلاد، مناشداَ السلطات المختصة إذا رأت وجود خطر بنسبة 1% على المواطنين فلابد أن يكون هناك قرارًا جماعيًا من جميع الأطراف المعنية مُمثلة في كل من وزارات الصحة والتعليم والدفاع والإعلام بفرض حظر التجوال.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه إذا أقرت الحكومة حظر التجوال في ظل الأوضاع الحالية وبناءً على معلومات صحيحة مؤكده بزيادة الخطر على المواطنين فهذا قرار صحيح، مؤكدًا أن مصر نجحت في تقليل عدد الإصابات عندما أقرت الحكومة بغلق المقاهي والكافتريات من السابعة مساءا وحتي السادسة صباحًا، الأمر الذي ساهم في الحد من حركة المواطنين بشكل كبير.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الجميع يري ما أل إليه الوضع في إيطاليا من زيادة عدد الإصابات وحالات الوفاة بشكل يومي نتيجة لعدم اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، ومشيدًا بالإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الصين لمواحهة الفروس موضحًا أنها تعاملت مع الأمر بجدية واتخذت كافة الإجراءات الوقائية سواء بفرض حظر التجوال أو صنع أدوات وقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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