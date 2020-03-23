تخفيض الفائدة على الودائع الدولارية بقرار من "المركزي"

أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى 1% فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) حدًا أقصى يصرف كل ثلاثة أشهر، بدلا من 1.5% فوق (ليبور)، بحسب تصريحات ستة مصرفيين لوكالة رويترز.





وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية: "الهدف من الإجراءات السيطرة على سوق الصرف وتحجيم عمليات الدولرة المتوقعة بعد خفض سعر الفائدة".









وقال مصرفي بالبنك الأهلي، إن البنك خفض عائد الودائع الدولارية اليوم الاثنين، على شهادات الادخار بالدولار إلى 1.25% من 3% لشهادات العائد مدفوع مقدمًا لـ3 أعوام، وإلى 1.35% من 3.75% لشهادات الخمس سنوات، وإلى 1.5% من 3.75% لشهادة ذهبية جديدة مدتها 3 أعوام.







