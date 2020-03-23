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تخفيض الفائدة على الودائع الدولارية بقرار من "المركزي"
الإثنين 23/مارس/2020 - 07:31 م
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وكالات
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أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى 1% فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) حدًا أقصى يصرف كل ثلاثة أشهر، بدلا من 1.5% فوق (ليبور)، بحسب تصريحات ستة مصرفيين لوكالة رويترز.
وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية: "الهدف من الإجراءات السيطرة على سوق الصرف وتحجيم عمليات الدولرة المتوقعة بعد خفض سعر الفائدة".
وقال مصرفي بالبنك الأهلي، إن البنك خفض عائد الودائع الدولارية اليوم الاثنين، على شهادات الادخار بالدولار إلى 1.25% من 3% لشهادات العائد مدفوع مقدمًا لـ3 أعوام، وإلى 1.35% من 3.75% لشهادات الخمس سنوات، وإلى 1.5% من 3.75% لشهادة ذهبية جديدة مدتها 3 أعوام.
وقرر البنك المركزي الأسبوع الماضي تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة عقب تخفيضات كبيرة من البنوك المركزية العالمية والإقليمية في إطار إجراءات تحفيز اقتصادي في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وفي المقابل يطرح بنكا مصر والأهلي المصري شهادات ادخار بالعملة المحلية بعائد 15% لأجل عام واحدٍ.
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