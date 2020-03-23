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الخوف يضعف المناعة.. استشاري طب نفسي يحذر من القلق الناتج عن كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور "إيهاب الخراط" استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، إن هناك نوعين من الخوف الأول الخوف الصحي والثاني المرضي، مشيرا إلى أن أعداد كبيرة من المواطنين يخشون الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19". 

وأضاف "الخراط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الخوف يزود الذاكر5% أو ينقصها 3 %، مشيرا إلى أن الخوف صحي يجعلنا نطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مثل غسيل الأيدي أو عدم الذهاب لأماكن مزدحمة.

ولفت إلى المواطنين خائفون على ذويهم خاصة كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا، متابعا: "نسبة إصابة كبار السن ضعيفة للغاية لأن المرض غير منتشر في مصر".

ونوه إلى أن حالة الهلع والخوف أصبحت شائعة بين العامة، متابعا: "يجب التفكير في الخروج من حالة الفزع والخوف، لكي نستطيع أن نسيطر على الفيروس".

وأشار الخبير النفسي، إلى أن القلق الزائد يصبح متعبًا نفسيًا ويضعف المناعة، متابعًا: يمكن يخرج الإنسان من القلق بالرياضة والموسيقى والمشاركة في الكلام "فضفضة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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فيروس كورونا الخوف الصحي الاجراءات الوقائية الإجراءات الاحترازية احترازي

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