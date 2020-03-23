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تعرف على حقيقة وفاة محمود ياسين

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:58 م
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محمود ياسين
محمود ياسين
ولاء عبد الناصر
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انتشرت شائعات حول وفاة الفنان محمود ياسين، على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السيناريست عمرو محمود ياسين للرد على هذه الشائعة.


وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، "الوالد بخير الحمد لله ..وربنا يهدي مروجي الإشاعات اللي مش عارف عايزين إيه بصراحة.. الحكاية أصلا مش مستحملة ضغوط نفسية من كل الاتجاهات".


على سياق آخر يذكر أن آخر أعمال محمود ياسين فيلم "جدو حبيبي"، عام 2012، وشارك معه في البطولة كلا من بشري، لبني عبد العزيز، أحمد فهمي، ومن إخراج على إدريس.


كما يذكر أن آخر أعمال عمرو محمود ياسين هو تأليفه مسلسل "نصيبي وقسمتك"، والذي حقق نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه، وضم عدد كبير من النجوم.
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