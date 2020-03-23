أبرزهم 'مين يغلب السقا'.. تعرف على خريطة برامج رمضان 2020

يفصل بيننا وبين حلول شهر رمضان أياما قليلة وينتظر الجمهور هذا الشهر المبارك بكل شغف ومحبة من كل عام للآخر لما يحمله هذا الشهر من الخير وصلاة التراويح والعبادة، بالإضافة الى الطلة المميزة التي تحمل نكهة خاصة من قبل الفنانون.



ويعرض ' الفجر الفني ' نبذة عن البرامج الرمضانية التي سوف يتم طرحها خلال هذا الموسم الرمضاني.



1- "رامز مجنون رسمي" :



انتهى الفنان رامز جلال من تصوير حلقات برنامجه الرمضاني الذي قام بتصويره في مدينة "دبي"، بعد أن كان من المقرر تصويره في "الفلبين"، وسوف تدور أحداث البرنامج في إطار من الرعب والإثارة حول أخذ الضيف في جولة سفارية وعندئذ يصلون الى نقطة معينة، ويتم تفجير فيها البركان.



وتم تغيير أسم هذا البرنامج من "بركان رامز'' الى اسم "رامز مجنون رسمي" وذلك بعد عدم تصويره في الفلبين بعد انتشار وباء الكورونا المميت.



2- "مين يغلب السقا":



سوف يشارك الفنان أحمد السقا في هذا الموسم الرمضاني بتقديم برنامج جديد لجمهوره، وسوف تدور أحداثه حول استضافة فنان كل حلقة ويتم التحدث معه عن ذكريات طفولتهما وأعمالهما الفنية، الى جانب عرض بعض صور ذكرياتهم في مرحلة الطفولة.



وهذا البرنامج من إخراج المخرج اللبناني "باسم كيرستو"، ويعيش صناع البرنامج وفيما بينهم "السقا" حالة من الحيرة وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الذي بسببه أصدرت الحكومة اللبنانية قرارا بمنع دخول أفراد غير لبنانيون للوقاية من هذا الوباء المميت.



وقام "السقا" بتصوير عددا من الحلقات خلال الأيام الماضية حيث قام بإستضافة عددا من النجوم على رأسهم كريم عبد العزيز، أمير كرارة، محمد هنيدي، درة، وفيفى عبده.



3- "العباقرة عائلات" :



سوف يشارك الروائي عصام يوسف في الموسم الرمضاني المقبل ببرنامج "العباقرة" على قناة ''القاهرة والناس".



وسوف تتناول الحلقات طلاب المدارس والجامعات وكذلك العائلات بهدف التطوير وتقديم أفكار جديدة للجمهور، ويتكون الفريق من 4 متسابقين، 2 رجال و2 سيدات، ويجب أن يكون الأعضاء من الخريجين الحاصلين على مؤهل عالي ويتم تخصيص فريق عمل ضخما لأعداد الأسئلة التي سوف يتم تناولها خلال البرنامج.



4- "المقالب"



كان من المفترض مشاركة الفنان هاني رمزي في هذا السباق الرمضاني ببرنامجه المعتاد "المقالب"، لكنه توقف تصويره لإنتشار وباء كورونا لأن تصوير الحلقات كان من المقرر أن يكون بالصين.





5- " فإذكروني" :



سوف يقدم الداعية عمرو خالد برنامجه الديني ''فإذكروني" وجاء الاسم نتيجة لإستوحاه من قول الله تبارك وتعالي "فاذكروني أذكركم".



6- "الرحلة" :



سوف يقدم عمرو خالد هذا البرنامج في صورة أفلام درامية قصيرة، عبارة عن 4 أفلام قصيرة لأربع شخصيات في التاريخ الإسلامي تتميز هذه الشخصيات الأربعة بأنها شخصيات روحية سلكت الطريق إلى الله.



7-" رحلة حياة" :



يواصل الداعية مصطفى حسني عرض حلقات برنامجه الديني خلال شهر رمضان المقبل.



ويتناول البرنامج المشاكل المهمة بين العلاقات مع سرد حلولا لها بكلمات الله سبحانه وتعالى.