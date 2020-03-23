Advertisements
Advertisements
Advertisements

لوميارديا الإيطايلة تسجل 320 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت إيطاليا، مساء اليوم الإثنين، أن مدينة لوميارديا سجلت 320 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، استمرارا لتراجع وتيرة ارتفاع عدد ضحايا العدوى بالمنطقة الأكثر إصابة في البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال مصدر "رويترز": إن "عدد المتوفين تجاوز نقطة 3770 شخصا"، موضحاً أن "عدد المصابين في هذه المنطقة، التي تعتبر الأكثر تضررا في إيطاليا جراء الفيروس وتشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو، ارتفع بواقع 1550 حالة ووصل إلى مستوى 28760".

وتشير إحصائية اليوم، إلى وجود تراجع في وتيرة الارتفاع اليومي للوفيات جراء الفيروس في لومبارديا لليوم الثاني على التوالي، وبعد أن سجلت في الجمعة الماضي 380 حالة جديدة والسبت 546 حالة، رصدت أمس الأحد 360، في أول انخفاض لهذه الحصيلة استمر اليوم.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا إيطاليا

أخبار تهمك

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

منذ ساعتين و 41 دقيقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

ليس نيمار.. ميسي يفجر مفاجأة ويطالب بارتوميو بهذه الصفقة

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن بعثات الحج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 17 ساعة

كورونا يحكم.. برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا وسط صدمة مدوية للجميع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ ساعة و 12 دقيقة

زيدان يطرد نجمي ريال مدريد.. وبيريز يوافق

منذ ساعة الا ربع

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

"كورونا" يحصد أرواح 185 شخصًا.. والوفيات تتجاوز 2000 حالة

عاجل.. إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل ارتفاعًا جديدًا في عدد وفيات "كورونا"

سويسرا تسجل 900 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

عاجل.. إصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا

السلطات الإيطالية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

04:24 م

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

05:00 م

رسالة عاجلة من السيسى للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

05:48 م

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة بشأن كورونا

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status