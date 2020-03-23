لوميارديا الإيطايلة تسجل 320 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت إيطاليا، مساء اليوم الإثنين، أن مدينة لوميارديا سجلت 320 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، استمرارا لتراجع وتيرة ارتفاع عدد ضحايا العدوى بالمنطقة الأكثر إصابة في البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وتشير إحصائية اليوم، إلى وجود تراجع في وتيرة الارتفاع اليومي للوفيات جراء الفيروس في لومبارديا لليوم الثاني على التوالي، وبعد أن سجلت في الجمعة الماضي 380 حالة جديدة والسبت 546 حالة، رصدت أمس الأحد 360، في أول انخفاض لهذه الحصيلة استمر اليوم.

أن "عدد المصابين في هذه المنطقة، التي تعتبر الأكثر تضررا في إيطاليا جراء الفيروس وتشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو، ارتفع بواقع 1550 حالة ووصل إلى مستوى 28760".

وقال مصدر "رويترز": إن "عدد المتوفين تجاوز نقطة 3770 شخصا"، موضحاً أن "عدد المصابين في هذه المنطقة، التي تعتبر الأكثر تضررا في إيطاليا جراء الفيروس وتشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو، ارتفع بواقع 1550 حالة ووصل إلى مستوى 28760".

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.





وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.