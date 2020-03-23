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عاجل.. ألمانيا: الفحص الطبي يثبت خلو "ميركل" من كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:39 م
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المستشارة الألمانية - ميركل
المستشارة الألمانية - ميركل
الفجر
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أعلنت السلطات الألمانية، مساء اليوم الإثنين، أن الفحص الطبي يثبت خلو المستشارة أنجيلا ميركل من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قد ذكرت مساء أمس الأحد، أن ميركل ميركل دخلت الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيباً مصاباً بفيروس كورونا.

وكانت ميركل، قد أعلنت يوم الأحد، أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستُمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال اجتماع أزمة أجري عن طريق الهاتف، بمشاركة المستشارة أنجيلا ميركل، وحكام ولايات البلاد الـ16؛ لبحث طرق مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر حكومية ألمانية رفيعة: أنه "تم المجتمعون توصلوا إلى اتفاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا، رغم الخلافات الشديدة خلال الاجتماع"، وفقًا لما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

ميركا كورونا فيروس كورونا المستشارة الألمانية ألمانيا

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