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الزواج في زمن الكورنا | "لو فرحك اتأجل".. نصائح اتبعها لتجنب خسارة أموالك

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:02 م
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بوابة الفجر
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في ظل انتشار فيروس كورونا بات الناس مهددون بإلغاء حفلات الزفاف هذه الفترة، ولا يعرفون ما الذي يفعلونه مع صالات الأفراح لتأجيل الزفاف، بعدما ناشدت منظمة الصحة العالمية تأجيل وتعليق كل الأنشطة التي تجمع 50 شخصا أو أكثر على مدار الأشهر القليلة المقبلة، واستجابت لها الحكومات المختلفة عن طريق حظر التجول أو حظر تجمع أعداد كبيرة.

وللحصول على أموالك أو تأجيل حفل زفافك، عليك فعل التالي لكي تتجنب الخسائر، وفقا لموقع "واشنطنيان" الأمريكى
 
عليك الهدوء والصبر والمرونة والتنازل ربما سيكون بإمكانك أن تظفر بحفل زفافك لكن فى موعد آخر.

قبل إلغاء حفل الزفاف تحتاج إلى التواصل مع كل متعهدى الحفل ممن تعاقدت معهم للتأكد من سياسة استرداد الأموال فى حالة الإلغاء، وفي حالة التأجيل عليك الاتفاق معهم على ذلك. 
 
اجلس مع شريكك وأفراد عائلتك وكل طرف مقرب واستمع منهم لخطط احتياطية لحفل الزفاف، وحاولوا التوصل لقرار بشأن أفضل سيناريو محتمل لإقامة الحفل فى ظل هذه الظروف.

حاول إبلاغ ضيوف الحفل بخبر تأجيل حفل الزفاف فى أسرع وقت ممكن، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعى أو عن طريق البريد الإلكترونى.
 
لتجنب خسارة كثير من الأموال خلال تأجيل الحفل عليك بالحفاظ على الطاقم الأصلى الذى تعاقدت معه لإقامة حفل الزفاف، سواء قاعة الحفل أو مسئولى الطعام ومكياج العروس، وحاول التمتع بالمرونة فى اختيار موعد جديد يرضى جميع الأطراف لتجنب خسارة أموالك.
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