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"سعفان" يتابع مستحقات ثاني متوفي بـ"كورونا" في إيطاليا

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:00 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة مستحقات المواطن المصري علاء مصطفى حسن  البالغ من العمر ٥١ عاما  إثر إصابته بفيروس كورونا  وإبلاغ تعازيه لأسرته.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : أنه بالمتابعة  مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار الملحق العمالي مجدي حسنين، إلي المواطن المصري علاء مصطفى حسن المتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا  يعتبر الحالة الثانية ، وهو من مركز أبو حماد قرية كفر ابو نجم بمحافظة الشرقية، وتم تكفينه ودفنه حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، من خلال  منظمه الايكوي التي  تتكفل بدفن موتي المسلمين.

وقال إنه جاري الاتصال بزوجته وأولاده الموجودين في إيطاليا لإبلاغهم خالص عزاء وزير القوي العاملة الشخصي، والوزارة ، والسفير إيهاب أبو سريع  القنصل العام بميلانو وأسرة القنصلية، فضلا عن  طلب المستندات الخاصة بإعلام الوراثة ، وأي أوراق أو مستندات لديهم لمتابعة مستحقات الأسرة.

ومن ناحية أخرى، كشفت وزارة القوى العاملة، عن أنه في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا " المستجد، وقيام وزارة القوي العاملة بمناشدة العمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg ، فقد قام منذ الخميس الماضي، وحتى اليوم الأثنين، بتسجيل 28 ألفاً من تلك الفئة عبر المنظومة الالكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى تخصيص رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة الواتساب.
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مصر فيروس كورونا القوى العاملة اخبار

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