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في أوروبا.. انخفاض جودة مقاطع الفيديو بفيس بوك وانستجرام لهذا السبب

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:47 م
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فيس بوك وانستجرام
فيس بوك وانستجرام
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أعلنت مؤخرًا بعض خدمات البث المرئي عبر الإنترنت عن خفض جودة مقاطع الفيديو للمستخدمين من أوروبا وذلك لمنع حدوث الأعطال والإنهيارات نتيجة الاستهلاك المفرط لها، واليوم تبعتها فيس بوك وانستجرام.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة فيس بوك، إن هذا إجراء مؤقت وللمساعدة على التعامل مع الاستهلاك الكبير للبيانات، بدون تحديد إطار زمني لإنتهائه.

ولدى فيس بوك 288 مليون مستخدم يومي في أوروبا، وبسبب الحجر الصحي المنزلي المطبق في معظم الدول الأوروبية، أدى لاستهلاكهم للفيديو بشكل مكثف لاسيما على انستجرام التي يغلب على طابع منشوراتها هذا النوع من المحتوى، فضلاً عن الدردشة المرئية.

ويشار إلى أن خدمات نتفلكس و برايم فيديو و يوتيوب كلها أعلنت عن تخفيض جودة الفيديو لمحتواها أثناء مشاهدته من الدول الأوروبية، وذلك بعد طلب مدير الصناعات في الإتحاد الأوروبي من شركات الاتصالات ومنصات البث المرئي خفض استهلاك البيانات.
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