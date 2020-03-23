عاجل.. قيس سعيد يأمر بنشر القوات العسكرية في الشوارع





وأشار بلاغ من رئاسة الجمهورية، أن نشر القوات العسكرية يهدف إلى الحفاظ على الأمن و مقاومة كل التجاوزات و حثّ المواطنين على ملازمة بيوتهم، و احترام الإجراءات التي تم اتخاذها تجنبا للتجمعات و التنقلات التي ليس لها أي مبرر.





ويجدر التذكير، بأن شكري حمودة مدير عام الصحة الأساسية بوزارة الصحة وعضو لجنة مكافحة فيروس كورونا، كان قد أعلن مساء أمس الأحد 22 مارس 2020، أن تونس مرّت إلى الوضع الوبائي الثالث، مضيفا بأن ولاتي تونس وأريانة سجّلتا أكبر عدد من الإصابات، حيث بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا تباعا 22 و15 حالة من مجموع 75 حالة في الجمهورية ككل.

وفي ذات التصريحات، أشار حمودة إلى أنّ هاتين الولايتين تضمّتان 3 مناطق هي الأكثر كثافة من حيث عدد الإصابات، وهي منطقتي البحيرة والمرسى في ولاية تونس، ومنطقة سكرة من ولاية أريانة، إضافة إلى جربة التي أعلنتها وزارة الصحة منطقة موبوءة.

بأمر من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتم نشر عدد أكبر من القوات العسكرية في كامل تراب الجمهورية التونسية، مع تكثيف الدوريات ووضع نقاط أمنية و عسكرية في كل الأماكن.