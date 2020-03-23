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داعية إسلامي يطالب بفرض عقوبة على غير الملتزم بإجراءات كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:47 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أجاب الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، على تساؤل حول حكم الدين في من يتحايل على إجراءات الحكومية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كمن يقوم بفتح المقهى وإغلاق أبوابه على المواطن بداخله، أو عدم الاستجابة لدعوات البقاء في المنزل للحفاظ على الأسرة، قائلًا: "إن حفظ النفس أحد اهم مقاصد الشرعية الإسلامية، وحفظ النفس مقدم على حفظ العبادات".

وأضاف "الفيل"، خلال حواره مع الإعلامية دعاء فاروق ببرنامج "اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الاثنين، أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف أصدروا قرار وقف الصلاة في المساجد بناءً على أن حفظ النفس مقدم على حفظ الدين، مشيرًا إلى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والمواطنين الذين ليس لديهم مبالة ويجب تشريع قانون لهم يتضمن فرض عقوبة رادعة عليهم.

وشدد الداعية الإسلامي، على أن التدخين بمكان مغلق خطر على الإنسان حتى في حال عدم وجود كورونا، مطالبًا بإصدار قرار مفاجئ بإغلاق شركات السجائر، مؤكدًا أن التدخين حرام شرعًا في الأصل بغض النظر عن كورونا. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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