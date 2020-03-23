"الأزهر والتعليم والجامعات".. قائمة كاملة بمواعيد امتحانات نهاية العام

في ظل الأزمات التي يمر بها التعليم بسبب تعليق الدراسة كإجراء احترازي لعدم انتشار فيروس كورونا بالبلاد، أعلن عددًا من المسئولين مواعيد امتحانات نهاية العام حتى لا يعتقد أحد أنه تم إلغاء تلك الامتحانات.





الجامعات والمعاهد

في جلسته رقم 698، قرر المجلس الأعلى للجامعات تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقًا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلى 30 مايو، يسرى على المعاهد الحكومية أيضا.





وقال الطيب، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات يسرى على الجامعات الخاصة والأهلية، وأيضا المعاهد الحكومية والخاصة، مؤكدا أن أي قرار للمجلس الأعلى للجامعات يجب المجالس الأخرى في وزارة التعليم العالي.