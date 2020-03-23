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"الأزهر والتعليم والجامعات".. قائمة كاملة بمواعيد امتحانات نهاية العام
الإثنين 23/مارس/2020 - 03:24 م
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أحمد القاسم
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في ظل الأزمات التي يمر بها التعليم بسبب تعليق الدراسة كإجراء احترازي لعدم انتشار فيروس كورونا بالبلاد، أعلن عددًا من المسئولين مواعيد امتحانات نهاية العام حتى لا يعتقد أحد أنه تم إلغاء تلك الامتحانات.
الجامعات والمعاهد
في جلسته رقم 698، قرر المجلس الأعلى للجامعات تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقًا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلى 30 مايو، يسرى على المعاهد الحكومية أيضا.
وقال الطيب، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات يسرى على الجامعات الخاصة والأهلية، وأيضا المعاهد الحكومية والخاصة، مؤكدا أن أي قرار للمجلس الأعلى للجامعات يجب المجالس الأخرى في وزارة التعليم العالي.
امتحانات الأزهر
كما وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قيادات التعليم الأزهري باتخاذ الآليات المناسبة لتقويم طلاب المعاهد الأزهرية، على ضوء الظروف الاستثنائية الحالية، بما يتسق مع ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19، على أن تكون امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية نهاية مايو المقبل.
من جانبه، أكد فضيلة الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم عقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، ومعهد العلوم الإسلامية، وإعدادية وثانوية البعوث، في المواعيد المقررة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وقد بدأت الإدارة المركزية للامتحانات وضع التصور المناسب لتوزيع الطلاب على اللجان؛ بما يتواكب مع الظروف الاستثنائية الحالية.
وقال: إنه تقرر تأجيل امتحانات النقل والشهادات بمعاهد القراءات إلى يوم 11 يوليو المقبل، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، موضحًا: أنه سيتم عقد اختبارات "أبناؤنا في الخارج"، والتصحيح الإلكتروني لها بالتعاون مع سفارات الدول التي يقيمون بها.
أما الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثانى الإعدادى، والصفين الأول والثانى الثانوى بالمعاهد الأزهرية العادية، والنموذجية، والخاصة، ومعاهد البعوث الإسلامية، ومعهد العلوم الإسلامية، فسيكون التقييم من خلال مشروع بحثي لكل مادة دراسية في منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.
امتحانات التعليم العام
في وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات الشهادة الاعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات بالمدارس، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.
وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى، حيث ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من السبت 9/5/2020 وتستكمل بعد الامتحانات النظرية والتى سوف تبدأ السبت 16/5/2020 مع العلم بأن موعد امتحانات الدور الثانى 25/7/2020.
أما امتحانات الشهادة الاعدادية سوف تنطلق يوم 7 مايو المقبل، على مستوى المحافظات، وكل مديرية تعليمية هى المنوط بها تحديد موعد الامتحانات.
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