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نقيب البيطريين يزف بشرى للأعضاء بشأن الاشتراكات السنوية

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:21 م
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الدكتور خالد العامري
الدكتور خالد العامري
آيات عامر - أسماء قورة
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قال الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين: إنه نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فإنه تقرر مد فترة سداد اشتراكات النقابة لكافة الأعضاء، من دون غرامات لحين تحسن الأوضاع.

وأوضح "العامري"، في بيان اليوم الاثنين، أنه كان من المتبع أن 31 مارس من كل عام، هو آخر موعد لسداد اشتراك النقابة العامة، عن العام السابق، من دون غرامة، لذا تسهيلا وحفاظا على الأطباء البيطريين كافة، تم مد المدة من دون غرامة، لحين استقرار الأوضاع.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين: أن جميع الملفات الطبية المقدمة من أعضاء النقابة، هي محل فحص من دون الوقوف على مدة التقرير المقدم، والمحددة 6 أشهر، نظرا للظروف الراهنة التي نمر جميعا بها، علما بأن النقابة العامة للأطباء البيطريين هي بيت الأطباء البيطريين والمعني بالدرجة الأولى بخدمة الأعضاء لذلك لا داعٍ للقلق بخصوص التواريخ المعلنة سابقا.

وكان أكد الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن النقابة على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات للدولة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال خطابا أرسله النقيب العام إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة يوضح فيه: 

يطيب لي أن أبعث لمعاليكم بخالص مشاعر التقدير والاحترام متمنيا لمعاليكم دوام التوفيق.

يثمن النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

ومن منطلق المسئولية الوطنية والمهنية فإننا نضع كل إمكانيات النقابة العامة تحت تصرف معاليكم، وإننا على استعداد للمشاركة وتزويد الوزارة بكوادر مؤهلة من الزملاء لتقديم المساعدة حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.

وكانت أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، لعام 2020، برئاسة الدكتور البدري أحمد ضيف، تأجيل انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لأجل غير مسمى.

وجاء ذلك حفاظا على سلامة الأطباء البيطريين، وحتى تتضح للجنة الرؤية لتحديد موعد أخر لإقامة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء الجمهورية.
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