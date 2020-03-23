دعوى لإلزام "التعليم" برد نصف المصروفات الدراسية للطلاب

أقام حميدو جميل، وعمرو عبد السلام، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار باسترداد نصف المصروفات الدراسية، واشتركات الأتوبيس المدرسي، أو ترحيلها لبداية العام المقبل، إثر تعليق المدارس، وإلغاء الترم الثاني، بسبب فيروس كورونا.





واختصمت الدعوى التي حملت رقم 35550 لسنة 74 شق عاجل الدائرة السادسة تعليم، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم.





وذكرت الدعوى، أن العالم كله يعاني من انتشار مرض فيروس كورونا المستجد، ما جعل المسئولين يتخذون إجراءات احترازية من بينها إلغاء الترم الثاني من المدارس، وبذلك يكون الطلاب لم يحصلوا على الخدمة التي تقاضت المدارس ثمنها مقدما.





وتابعت الدعوى، أن الظروف التي تمر بها جميع المهن، والإجراءات المفروضة للوقاية من المرض تتطلب التضافر وعدم المتاجرة، وخصوصا أننا أضررنا لغلق مكاتبنا وأعمالنا خوفا من انتشار المرض، وهو ما زاد من أعبائنا بعدم وجود دخل خلال تلك الفترة.





وأًصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بشأن تأجيل الدراسة في مصر بسبب فيروس كورونا.





وأكدت الوزارة على أن الدراسة مستمرة ولا توجد أي نية لتأجيلها وكل ما يدور مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.





الجدير بالذكر أن الوزارة قررت تأجيل تنفيذ خطة إخلاء المدارس السنوية نظرًا لضيق الوقت حيث كان من المقرر تنفيذ هذه الخطة يوم 7 مارس الجاري.





وأضافت الوزارة، أن عملية إخلاء المدراس لا تعني أن الطلاب سيحصلون على إجازة ولكن خطة الإخلاء تطبق سنويا في المدارس، ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا



