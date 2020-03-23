Advertisements
Advertisements
Advertisements

دعوى لإلزام "التعليم" برد نصف المصروفات الدراسية للطلاب

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:13 م
Advertisements
مجلس الدولة
مجلس الدولة
هدير حمزة
Advertisements
أقام حميدو جميل، وعمرو عبد السلام، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار باسترداد نصف المصروفات الدراسية، واشتركات الأتوبيس المدرسي، أو ترحيلها لبداية العام المقبل، إثر تعليق المدارس، وإلغاء الترم الثاني، بسبب فيروس كورونا.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 35550 لسنة 74 شق عاجل الدائرة السادسة تعليم، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم.

وذكرت الدعوى، أن العالم كله يعاني من انتشار مرض فيروس كورونا المستجد، ما جعل المسئولين يتخذون إجراءات احترازية من بينها إلغاء الترم الثاني من المدارس، وبذلك يكون الطلاب لم يحصلوا على الخدمة التي تقاضت المدارس ثمنها مقدما.

وتابعت الدعوى، أن الظروف التي تمر بها جميع المهن، والإجراءات المفروضة للوقاية من المرض تتطلب التضافر وعدم المتاجرة، وخصوصا أننا أضررنا لغلق مكاتبنا وأعمالنا خوفا من انتشار المرض، وهو ما زاد من أعبائنا بعدم وجود دخل خلال تلك الفترة.

وأًصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بشأن تأجيل الدراسة في مصر بسبب فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة على أن الدراسة مستمرة ولا توجد أي نية لتأجيلها وكل ما يدور مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

الجدير بالذكر أن الوزارة قررت تأجيل تنفيذ خطة إخلاء المدارس السنوية نظرًا لضيق الوقت حيث كان من المقرر تنفيذ هذه الخطة يوم 7 مارس الجاري.

وأضافت الوزارة، أن عملية إخلاء المدراس لا تعني أن الطلاب سيحصلون على إجازة ولكن خطة الإخلاء تطبق سنويا في المدارس، ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعطيل الدراسة لمدة 14 يومًا وذلك خلال اجتماع الرئيس بعدد من الوزراء لمتابعة الموازنة الجديدة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، شهد مراجعة إجراءات الدولة في مكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وأي تداعيات محتملة. 

وأشار "راضي"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه على الفور تاجيل الدراسة اسبوعين، وذلك ابتداءًا من غدًا الأحد الموافق 1532020، بجميع المدارس والجامعات كإجراء احترازي.

وبخصوص موقف العاملين وأعضاء هيئة التدريس من تاجيل الدراسة اسبوعين، أوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تاجيل الدراسة اسبوعين بالمدارس والمعاهد والجامعات للطلاب فقط، دون العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم العلمية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم فيروس كورونا دعوى قضائية تاجيل الدراسة اسبوعين التعليم الإجراءات الاحترازية احترازي

أخبار تهمك

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

مفاجأة صادمة للشباب بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يبيع 4 لاعبين لضم نيمار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ ساعة

فايلر يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ 33 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان من هيئة الدواء عن أول علاج مصري للكورونا

منذ يوم

برشلونة يبيع جريزمان

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال

03:30 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

برشلونة يبيع 4 لاعبين لضم نيمار

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status