Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزارة الأوقاف تلغي بعثات الحج على نفقتها هذا العام

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الاثنين، إلغاء أي بعثات للحج على نفقتها هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصا لذلك لمساعدة المتضررين من آثار فيروس كورونا المستجد.

وأهابت الوزارة بكل من نوى الحج أو أداء العمرة هذا العام، أن "يعيد ترتيب أولوياته، وأن يجعل ما كان سينفقه في حج النافلة أو أداء العمرة في مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من آثار الفيروس".

وقرر وزير الأوقاف محمد جمعة، تخصيص 50 مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا، لا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، لافتا إلى أنه سيتم ذلك من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء المصري.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا لاوقاف فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية 15 حالة 15

أخبار تهمك

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

مفاجأة صادمة للشباب بشأن كورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة نجلة الفنانة ناهد جبر

منذ ساعة و 6 دقيقة

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

برشلونة يبيع جريزمان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إخلاء العتبة والموسكي خوفًا من انتشار الكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيان من هيئة الدواء عن أول علاج مصري للكورونا

منذ يوم

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 14 ساعة

مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 6 ساعات

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 وخروجهم من مستشفى العزل

مجلس الوزراء: "مفيش مصلحة إننا نخبي أي معلومة عن الكورونا"

محمد الباز: لا أحد في مأمن من فيروس كورونا على الإطلاق

عمال مصر: ندعم العمالة الغير منتظمة لمواجهة فيروس "كورونا"

برلماني مطالبًا بوقف المترو: يمثل تربة خصية لانتشار كورونا

محافظ الجيزة: نركز على منظومة النظافة للوقاية من فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

12:49 م

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

11:19 ص

برشلونة يبيع جريزمان

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status