من آسيا لأوروبا مرورا بأفريقيا.. أكثر الأندية تضررا بسبب كورونا

ضرب فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" العديد من الأندية حول العالم في مقتل بتجميد كافة الأنشطة الرياضية خوفاً من تفشي الوباء القاتل.





الاتحاد الدولي يوصي بإيقاف جميع أنشطة كرة القدم





وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروف باسم الفيفا قد أوصي كافة الاتحادات بتأجيل جميع دوريات اللعبة الجماهيرية في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" وخوفا على أفراد المنظومة من الاعبين والجماهير.





الأندية المتضررة بسبب تفشي فيروس كورونا





ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أكثر الأندية تضررا في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" وتوقف مسابقات كرة القدم في معظم البلاد خوفا من انتشار الوباء القاتل وإليكم التفاصيل:-





في آسيا الأهلي والوحدة والهلال السعوديين





بالبحث في قارة آسيا فبالتأكيد أكبر متضرري القراة الصفراء هوا الأهلي السعودي الذي يمتلع لاعبين بقيمة تسويقية تقترب من 65 مليون يورو وتوقف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بسبب تفشي فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية سيؤدي إلى إنخفاض القيمة التسويقية خاصة مع استمرار اعطائهم رواتبهم من قبل إدارة النادي التي ستصبح في مأزق كبير إذا ما تم إلغاء النشاط بشكل كامل في السعودية.





- الوحدة السعودي في خيبة أمل بسبب كورونا





يعد فريق الوحدة السعودي من أكثر الفرق المتضررة بتوقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" ، حيث وصل الفريق للمركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 39 نقطة لأول مرة منذ فترات زمنية طويلة بعد أداء أكثر من رائع مع المدرب كارينيو الذي كان يآمل في تكليل مجهوداته في الموسم الحالي ضمن الأربعة الكبار متخطيا الأهلي ليحجز مقعدا في النسخة القادمة من دوري ابطال آسيا، إلا أن توقف مسابقات كرة القدم في القارة الصفراء سيبعث خيبة أمل كبيرة في قلوب مشجعي العميد.





- صدارة الهلال للدوري السعودي في خطر بسبب كورونا





وفي نفس البطولة التي تعد أكثر بطولات آسيا تضرراً بسبب تفشي فيروس كورونا يعتبر فريق الهلال السعودي في خطر كبير حيث أن صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفارق 6 نقاط عن منافسه التقليدي النصر حامل لقب البطولة تُعد في مهب الرياح وذلك لأن اتحاد المسابقة سيلجأ وفق اللوائح للاتحاد الدولي لكرة القدم لكشف ماهية بطل الدوري فإما أن يكون بطل الشتاء أو متصدر الترتيب الجدول الحالي أو تذهب البطولة لحامل نسختها الأخيرة وهوا النصر السعودي وهوا ما سيصيب جماهير وعشاق الزعيم بحسرة وخيبة أمل كبيرين.





- إيطاليا نصيب الأسد من أضرار كورونا في أوروبا





وبالانتقال لقارة أوروبا فالقضية تذهب لأكثر دول العالم تضرراً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" الذي يحصد مئات الأرواح بشكل يومي من المواطنين الطليان حيث أن دخل العديد من الأندية الأوروبية يتوقف بشكل كبير على قيم تذاكر المباريات، واستخدام مرافق وخدمات الاستادات وإيقاف مسابقات كرة القدم في القارة الصفراء سيصيب تلك الأندية بالعجز والشلل الاقتصادي.





- يوفنتوس سيد متضرري أندية الكالتشيو الإيطالي





وتحدث موقع «فوتبول إيطاليا» أن متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي يوفنتوس هوا أكثر أندية الكالتشيو تضرراً بسبب إيقاف المسابقة لتفشي وباء كورونا حيث أن السيدة العجوز تخسر في كل جولة 4 ملايين يورو، ومن المتوقع أن يصل الإجمالى إلى 48 مليون يورو، كأغلى خسائر إقتصادية تليه أندية إنتر ميلان بقيمة 36 مليون يورو، بينما يخسر روما 12 مليون يورو.





- حسرة لاتسيو بسبب كورونا





إلغاء مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم سيتسبب بالطبع في حسرة كبيرة لدى جماهير ولاعبي فريق لاتسيو الذي يصارع على لقب الكالتشيو هذا الموسم في المركز الثاني خلف المتصدر يوفنتوس حيث قدم النسور موسماً قويا على الصعيدين المحلي والأوروبي وتفشي فيروس كورونا المهدد لمستقبل البطولة سيخلق نوع من الاحباط في قلوب محبي الأزرق السماوي.





- أتالانتا في صدمة بسبب كورونا





تفشي وباء كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" داخل إيطاليا أحدث صدمة كبيرة في جدران فريق أتلانتا الذي يصارع على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بتواجده في المربع الذهبي، بالإضافة إلى صعوده لدور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه فريق الخفافيش فالنسيا الإسباني وتوقف مسابقات كرة القدم سيبدد مجهودات الفريق والمدرب وحتى دعم الجماهير.





في إسبانيا ريال سوسيداد وخيتافي الأكثر ضرراً





توقف الدوري الإسباني الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" سيضيع مجهودات فريق ريال سوسيداد الذي قدم عروضا قوية في الليجا الإسبانية أدت إلى تواجده في المركز الرابع بالمسابقة المحلية وهوا نفس الحال الذي ينطبق على فريق خيتافي الأقوى دفاعاً في البطولة حيث وصل إلى المركز الخامس بترتيب المنافسة المحلية كما حقق نجاحاً أوروبياً بالوصول لدور الـ16 في الدوري الأوروبي.





في إنجلترا ليفربول على رأس المتضررين





ليفربول كان بعد 6 نقاط فقط من حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب دام لمدة ثلاثين عاما عن خزائن الريدز وتأجيل المسابقة ضيع حلم التتويج الغائب حيث تصدر رفاق المدرب الألماني يورجن كلوب البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب الملاحقين.





موسم ليستر سيتي الرائع مع المدرب بريندان رودجرز أصبح على وشك الضياع بسبب احتمال إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" في إنجلترا حيث يحتل الثعالب المركز الثالث بترتيب البيرميرليج برصيد 53 نقطة، وينافس بقوة على الوصافة مع مانشستر سيتي وبالطبع التأجيل أو الإلغاء سيحدث حالة من الإحباط لدى جماهير الثعالب خاصة بعد موسم طويل وعروض قوية وممتعة.





قطار مانشستر يونايتد توقف بسبب كورونا بعد النتائج المميزة في آخر 5 مباريات بواقع 3 انتصارات وتعادلين حيث كان يطمح المدرب أولي سولشاير في استمرار منافسات البيرميرليج لوضع قدماً في مسابقات القارة الأوروبية في الموسم المقبل.





خسائر أرسنال متتعدة ما بين بشرية ورياضية





الفريق اللندني أرسنال هوا الأكثر تضرراً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" حيث تنوعت خسائر الجانرز ما بين بشرية بإصابة المدرب أرتيتا بالوباء القاتل وخسائر رياضية إذ إن الفريق لم يخسر محلياً هذا العام حيث حقق الانتصار في آخر 4 مباريات وتعادل في مثلهما في العام الجديد 2020.





في ألمانيا لايزبيج المتضرر الأكبر





وبالانتقال إلى ألمانيا حيث منافسات البوندسليجا القوية فإن لايزبيج هوا الأكثر تضرراً من إيقاف منافسات الدوري الألماني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف طبيا بـ"COVID – 19" حيث قدم الفريق عروضاً مميزة في المسابقة المحلية بوصوله للمركز الثالث برصيد 50 نقطة، بملاحقة وصلت لفارق 5 نقاط فقط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الأول كما أن الفريق أذل توتنهام هوتسبير في دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا وتأهل لدور ربع النهائي أوروبياً.





الحرب تشتعل في فرنسا على إلغاء الدوري





أصبحت حرب التصريحات بين رؤساء أندية الدوري الفرنسي هي الظاهرة الأكثر انتشاراً في فترة توقف المسابقة المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حيث أراد ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون ضرورة إلغاء البطولة بسبب الوباء القاتل بينما استرجع رئيس مارسيليا ذكريات موسم 1993 الذي شهد تجريد الفريق من لقبه وهبوطه لدوري القسم الثاني.





باريس سان جيرمان يتصدر جدول مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم في الوقت الحالي برصيد 68 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الوصيف مارسيليا، بينما يحتل ليون المركز السابع برصيد 40 نقطة.





الأهلي والمقاولون العرب الأكثر تضرراً في القارة السمراء





أصبح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من أكثر الفرق المتضررة من توقف مسابقات كرة القدم في أفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا خاصة أن اللاعبين قدموا أداء رائعا في بطولة الدوري المصري الممتاز بتصدرهم جدول الترتيب المحلي برصيد 49 نقطة حيث حقق الفريق الفوز في 17 لقاء متتالى وتعادل في لقاء وحيد ولم يعرف طعم الخسارة بالإضافة إلى الأداء الأفريقي المميز بالثأر من خماسية الموسم الماضي أمام صن داونز الجنوب أفريقي والتأهل لدور نصف النهائي ليضرب الموعد موعداً قويا مع الوداد البيضاوي المغربي.





توقف مسابقة الدوري المصري بسبب انتشار فيروس كورونا بدد مجهود الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ومدربه عماد النحاس حيث جمع الفريق 33 نقطة في الترتيب الثاني بعد موسم قوي للذئاب وبالطبع احتمال إلغاء المسابقة المحلية سيضيع حلم الفريق في التأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد.