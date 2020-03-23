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تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في نيجيريا

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:08 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في نيجيريا، اليوم الاثنين، أول حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 67 عاما بسبب فيروس كورونا.

 

وقال مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، في تغريدة على موقع تويتر، إن المتوفى عاد من رحلة علاج في بريطانيا، وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة من بينها ورم نخاعي متعدد وداء السكري وكان يخضع للعلاج الكيميائي.

 

وأوضح مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، أن جميع الدول المدرجة في القائمة رُصد بها أكثر من ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان، مضيفًا: "نحث مواطنينا على الحد من السفر غير الضروري إلى هذه الدول"، مضيفا أن الحكومة علقت مؤقتا إصدار جميع التأشيرات التي تُمنح عند الوصول.

 

وبحسب وكالة رويترز، منعت السلطات النيجيرية اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، دخول الوافدين من 13 دولة من الدول الأكثر تضررا بوباء كورونا، حسبما ذكر مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا.

 

وأغلقت عدة دول أفريقية الحدود وألغت رحلات الطيران وفرضت شروطا صارمة على دخول أراضيها وحجرا صحيا.

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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