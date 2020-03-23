مد أجل النطق بالحكم على المتهمي بسرقة البنك العربي الأفريقي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الاثنين، بمجمع المحاكم التجمع الخامس، مد أجل النطق الحكم على 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و874 ألفا و600 دولار، من أموال البنك العربي الأفريقي الدولي، لجلسة 20 يونيو المقبل.

وأسندت النيابة للمتهمين "د. س"، موظفة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، و"أ.م"، موظف بالبنك العربي الأفريقي الدولى، و"ر.م" رجل أعمال، و"ع.أ" صاحب مكتب تخليص جمركي، تهمة بصفتهم موظفين عموميين "الأولى مدير إدارة العمليات المصرفية بالبنك العربي الأفريقي الدولي، والثاني عداد بالبنك"، سهلا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما.

وسهلا للمتهمين الثالث والرابع وأخر مجهول الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك العربي الأفريقي الدولي جهة عملهما والبالغ مقدارها 2 مليون و874 ألفًا و600 دولار، من الأموال المودعة بحساب عملاء البنك المبينة أسمائهم بالتحقيقات.





وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة الأولى قامت بقبول طلبات تحويل هذه المبالغ المالية من حسابات عملاء البنك الصحيحة وإيداعها بحسابات وهمية بأسماء مزورة لهذا الغرض باسم المتهم الرابع، وباسم آخر وهمي، وتمكينها والمتهم الثاني للمتهم الثالث والرابع والمجهول من إعادة سحبها من تلك الحسابات الوهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.





وأكمل أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية، وهي محررات لإحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية، واستعمالها فيما زورت من أجله.





وفي سياق آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل كريم حسين عباس محمود في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم خلية الأمل".





وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، كلا من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري وأحمد تمام وخالد أبو شادي.





وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج.



