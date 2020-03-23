Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصائب كورونا عند المساجين فوائد

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:40 م
Advertisements
كورونا
كورونا
Advertisements
رغم الخسائر الجمة التي لحقت بشعوب العالم، جراء تفشي فيروس كورونا، إلا أنه جاء بمثابة مفتاح الفرج للمساجين، فمصائب قوم عند قوم فوائد، حيث أفرجت بعض الدول عن آلاف المساجين، في محاولة لمواجهة الفيروس. 

إطلاق سراح آلاف المساجين في أمريكا

نتيجة تفشي فيروس كورونا القاتل، قررت السلطات المحلية في عدد من الولايات الأمريكية إطلاق سراح آلاف المساجين، في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في السجون.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الاثنين: إن السجون في كاليفورنيا، ونيويورك، وتكساس، بدأت إطلاق سراح المساجين الذين لا يزالوا يقضون مدة محكوميتهم على خلفية قضايا إجرامية خفيفة، وكذلك المساجين المسنين والذين يعانون من أمراض.

الإفراج عن آلاف المساجين في إيطاليا 

بينما لجأت إيطاليا، للموافقة على الإفراج المبكر عن المساجين لتخفيف التكدس داخل المعتقلات.

وبدأ تصنيع كمامات لاستخدامها في مواجهة انتشار فيروس كورونا بالسجون الإيطالية، ولكن المعتقلين لا يرتدونها.

وقررت الحكومة في المرسوم الأخير لمواجهة الوباء الإفراج عن المعتقلين المتبقي في عقوبتهم 18 شهرا وإخضاعهم للإقامة الجبرية في منازلهم حتى 30 يونيو.

العفو عن بعض المساجين في فلسطين

كما أصدرت الرئاسة الفلسطينية، عفوا عن كل من أمضى نصف مدة العقوبة من المسجونين في قضايا الجنح والجنايات "مع احتفاظ حق المجني عليه بالادعاء المدني".

وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: إن العفو يأتي في ظل مخاطر انتشار فيروس فيروس كورونا، متابعا أن هذا القرار "لا ينطبق على المحكومين بعدد من الجنايات الخطرة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية>
 
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صحة عالمية خروج المساجين تفشي الفيروس الولايات المتحده اطلاق سراح اخر الاخبار

أخبار تهمك

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ يوم

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيان من هيئة الدواء عن أول علاج مصري للكورونا

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 18 ساعة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. ضربة أمنية موجعة لمافيا احتكار السلع بسبب كورونا

منذ ساعة و نصف

مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يتوقع إلغاء الدوري المصري

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الكنيست" يصادق على قانون حرمان السجناء الفلسطينيين من تقصير فترة اعتقالهم

بسبب كورونا.. الصحة الإيرانية تحث على إطلاق سراح السجناء "مؤقتاً"

إيطاليا تستعد لمواجهة "كورونا" بقيمة 3.6 مليار يورو

مسؤول: إيران تطلق سراح 70 ألف سجين بسبب فيروس كورونا

الجزائر تقرر تعليق التجمعات الاقتصادية والثقافية والسياسية بسبب كورونا

القضاء الإيراني يعلن إطلاق نصف السجناء السياسيين مع تفشي كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:49 م

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

11:19 ص

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

08:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status