توصيات بأدوية.. رئيس جامعة القاهرة يزف بشرى بشأن علاج كورونا





وأضاف الخشت، في تصريحات اليوم الاثنين، إن الفرق تضم أكثر من 25 عالمًا وباحثًا من أساتذة جامعة القاهرة في مختلف التخصصات، لاكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.



وأوضح "الخشت"، أنه صدر بحثان من الجامعة للدكتور عبده الفقي، الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، حول (إعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) وتم نشر البحث في مجلة علوم الحياة الدولية Life Sciences.





وتابع أن البحث الآخر حول (التنبؤ بمكان الارتباط بين بروتين spike الخاص بكورونا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78)، ونشر في مجلة Journal of Infection الدولية.



وأورد أن الفريق البحثي للأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية، انتهى إلى التنبؤ بمكان الارتباط بين بروتين spike الخاص بكرورنا المستجد، والمستقبل الخلوي GRP78، الذي قد يمثل أحد طرق دخول الفيروس للخلية العائل عن طريق زيادة نسبة البروتين GRP78 والذي يكون مرتبطا بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام.





وواصل: وقد يكون المسئول عن زيادة نسبة معدلات الإصابة والوفاة وبالتالي نحتاج إلى الحصول علي بروتين spike حتى يمكن إثبات وتطبيق هذه النتائج عمليًا لإنتاج دواء مضاد للارتباط، ويمكن استخدام نفس البروتين لإنتاج أمصال.



وأشار "الخشت"، إلى أن البحث الثاني بعنوان (إعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) انتهى فيه الباحث إلى التوصل إلى بناء نموذج بروتين البلمرة الخاص بفيروس كورونا، والضروري لدورة إصابة الفيروس داخل خلية العائل.





ولفت إلى أنه توصل أيضًا إلى أنه بناء على التشابة في التتابع الجيني لبروتين البلمرة بين فيروس كورونا وفيرس SARS، تم استخدام الأدوية المضادة للفيروسات لاستهداف بروتين البلمرة الخاص بفيروس كورونا المستجد.





ونوه بأن البحث أوصى باستخدام أدوية مثل Sofosburvir وRemdisivir وRibavirin لإعطاء نتائج بفاعلية ضد فيروس كورونا المستجد، وإمكانية تطبيق استخدام هذه الأدوية على خلايا (Cell Line) ومن ثم تطبيقها على التجارب السريرية.





يشار إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، دعا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ أيام قليلة، علماء الجامعة وذوي الاختصاص لسرعة الإفادة بشأن ما تم من محاولات لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، والانضمام للفريق البحثي المشكل بالجامعة.





ونوه بأن الاكتشاف العلمي على رأس الأعمال الصالحة، بل أوجبها الآن.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة: إنه تم تشكيل 5 فرق بحثية من كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).