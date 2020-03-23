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رياح محملة بالأتربة تجتاح المحافظات اليوم.. والأرصاد تكشف درجات الحرارة

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:20 م
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بوابة الفجر
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شهدت أغلب محافظات الجمهورية، اليوم نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة تسببت في انخفاض مستوى الرؤية على أغلب الطرق الرئيسية، حيث امتدت لسماء القاهرة والجيزة.

ويشهد اليوم الإثنين ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بحوال 8 درجات، وقالت الأرصاد الجوية إن طقس القاهرة الكبرى معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة.

ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

وعن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.
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رياح محملة بالاتربة رمال واتربة حالة الطقس الطقس الارصاد

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