الشروط.. وظائف قيادية بـ"تعليم بني سويف"

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف عن حاجتها لشغل عددًا من الوظائف القيادية.





وأضافت المديرية، وفقا لبيان صحفي اليوم الاثنين، أن الوظائف تشمل مدير عام إدارة الوسطى التعليمية، ومدير عام إدارة بني سويف التعليمية، ومدير عام إدارة ببا التعليمية، ومدير عام التعليم العام، ومدير عام التعليم الفني، وذلك ضمن المجموعة وظائف الإدارة العليا بالمستوى الوظيفى "مدير عام"، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية:





وحّددت المديرية شروط شغل الوظيفة، على النحو التالي:





ـ الحصول على مؤهل عالي تربوي أو مؤهل عالي مناسب.





ـ القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.





ـ الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.





ـ الإلمام باللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.





ـ قضاء مدة سنتين "على الأقل" في الدرجة الأولى للمتقدمين من داخل الوحدة،أو قضاء مدة خدمة كلية لا تقل عن 16 سنة للمتقدمين من خارج الوحدة.





ـ ألا يكون محالًا للمحاكم التأديبية أو الجنائية.





ـ تقديم مقترح لتطوير الوظيفة المتقدم لها.





ويرفق المتقدم، من خارج الوحدة أو من خارج الجهاز الإداري بالدولة، بطلبه موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك وإنجازاته السابقة.





وعلى الراغبين في التقدم لشغل إحدى تلك الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام محافظة بني سويف، ويرفق بطلبه المستندات المطلوبة والمعلن عنها بلوحة الإعلانات بديوان عام المحافظة وديوان مديرية التربية والتعليم ودواوين الإدارات التعليمية السبع وموقع بوابة الوظائف الحكومية المصرية،والتقدم خلال شهر من التالي لنشر الإعلان





والمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة، هي:





أولًا: بيان حالة معتمد من جهة العمل موضح به "الاسم، وتاريخ وجهة الميلاد، وتاريخ التعيين، والمؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية وتاريخ الحصول على كل منها، ومدة الخبرة النوعية والزمينة، والدرجة المالية وتاريخ الحصول عليها، والوظائف الإشرافية التي يشغلها المتقدم، الدورات التدريبية "مدتها، نوعها، مكانها، تاريخها" والعلاوات التشجيعية، وخطابات الشكر والتقدير، والجزاءات، وتقارير وبيانات الكفاية عن أعوام: 2017، 2018، 2019م، عدد 6 صور شخصية،وأية بيانات يرى المتقدم إضافتها".





ثانيًا: يقدم مقترحات تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته، وذلك من عدد (6) نسخ.



