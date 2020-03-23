ننشر جهود الداخلية في ضبط قضايا التهريب وانتحال الصفة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، أن ذلك على النحو التالي:





في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى (11.500 إحدى عشر ألفًا وخمسمائة جنيهًا).

فى مجال الأمن العام: ضبط (12) قضية أبرزها (انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتحال صفة).

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (124) حكم قضائى متنوع.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (387) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (2) قضية متنوعة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأحكام السيطرة علي الأسواق.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1160 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة) لقيامه بحجب (30.860) طن سلع غذائية "أرز أبيض، عدس، سكر، قمر الدين" عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة) لقيامه بحجب (22.992) طن سلع غذائية "أرز أبيض، مسلى، سكر، مكرونة، فول" مجهولة المصدر عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

وتمكنت من ضبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الجيزة (بمحافظة الجيزة) لقيامه بحجب (4700) قطعة مستلزمات طبية "جاونتى طبى، ماسك" عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق.

وكذلك ضبط مالك مطعم للوجبات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1.500) طن سلع غذائية "مقطعات لحوم، مفروم دواجن، دهون حيوانية، أجزاء دواجن" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.