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طبيب اُصيب بفيروس كورونا يكشف تفاصيل مرضه ووضعه بالعزل

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:02 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أحمد عبد الله، أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر في دمياط الطبيب الذي أُصيب بفيروس كورونا، إن حالته الصحية جيدة، مشيرًا إلى أن تجربته كانت صعبة إلى حد ما أن يكون بموضع المريض بدلًا من الطبيب، معقبًا: "أنا الحمد لله كويس بس نصحوني أقعد شوية فترة نقاهة وعدم النزول للمستشفى". 

وأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أنهم يتعاملوا مع حالات اشتباه بإصابة بفيروس كورونا كثيرة داخل المستشفى، وكان من بين الحالات حالة إيجابية، ومن بين الروتين عمل ترصد ومسح للفريق الطبي والمخالطين للحالة، وبعد الكشف عليه ثبت إيجابية اصابته بالفيروس وتم نقله لمستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية.

وتابع أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر في دمياط، أنه منذ ظهور فيروس كورونا في مصر هناك تنبيهات مستمرة على القطاع الطبي بضرورة ارتداء الواقي الخاص بكل طبيب والكمامات في الاستقبال والعيادات الخارجية والعناية المركزة، مشيرًا إلى أنه أثناء تواجده في العزل وفور دخوله المستشفى تم عمل فحوصات وتحاليل له وأشعة على الصدر، وأخذ كورس علاج لمدة 4 أيام بعدها أجروا له مسح أخر وأظهر نتيجة سلبية، وبعدها بيومين أجروا له مسح أخر وتبين أنه سلبي، وبعدها خرج من المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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