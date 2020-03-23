Advertisements
Advertisements
Advertisements

سجل من هنا.. احصل على منحة وزارة القوى العاملة للعمالة اليومية المتضررة من "كورونا"

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:53 ص
Advertisements
Advertisements
يتساءل الكثيرون عن كيفية التسجيل في منحة وزارة القوى العاملة التي أعلنت عنها الوزارة، في مساهمة منها للعمالة الغير منتظمة والمتضررة بقرارات الحكومة الاحترازية، بعدم الخروج من المنزل لـ14 يومًا.

موقع وزارة القوى العاملة 

وقالت وزارة القوى العاملة إنه تحرص على حماية العمالة الغير منتظمة مطلقةً إمكانية التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة بالضغط "هنا".

مساعي وزارة القوى العاملة 

وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على القيام بدورها تجاه المجتمع في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها العالم، نقدم لكم طريقة الدخول والتسجيل في موقع وزارة القوى العاملة بسهولة ويسر من خلال السطور التالية:

خطوات تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة على موقع وزارة القوى العاملة

- الدخول إلى الموقع وزارة القوى العاملة المصرية الرسمي بالضغط هنا 

-  ملئ البيانات الرباعية للمتقدم "الاسم رباعي"

-   إدخال الرقم القومي 14 رقم بطريقة صحيحة

-  صورة من بطاقة الرقم القومي

-  رقم الهاتف الخاص بك

- ادخل النوع ذكر / أنثى

-  المحافظة التابع لها

-  المهنة التي تعمل بها

-  القطاع التابع له

-  المؤهل الدراسي 

- الموقف من التأمين

- موقف العمل الحالي

وزارة القوى العاملة والعمالة غير المنتظمة

وكشفت وزارة القوى العاملة عن استئناف فتح باب التسجيل الرسمي للعمالة غير المنتظمة بجميع قطاعاتها في المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، في مديريات القوى العاملة في 27 محافظة، من أجل رعايتهم وحمايتهم وحصولهم على كل حقوقهم التي تمنحها لهم الدولة وكان آخرها، منحة الـ500 جنيه الاستثنائية منذ عدة أيام مراعاة لظروف التأثر بانتشار فيروس كورونا، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتطبيقا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس مطلع العام الماضي.

رسالة وزارة القوى العاملة للمواطنين

وتناشد وزارة القوى العاملة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سيتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة "واتس آب" من خلال تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة والتسجيل فقط من خلال الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة المصرية.

الرقم المخصص من قبل وزارة القوى العاملة 
أتاحت وزارة القوى العاملة رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة على واتس آب، في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين، والحفاظ على سلامتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة 500 جنيه كورونا فيروس كورونا القوى العاملة العمالة غير المنتظمة التسجيل في موقع وزارة القوى العاملة احترازي

أخبار تهمك

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

زوجة عادل إمام توجه رسالة للجمهور بخط يدها

منذ ساعة و نصف

رسميًا.. وافد جديد ينضم لفريق ليفربول

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ يوم

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ ساعة و نصف

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ ساعة الا ربع

مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من عاصفة ترابية (التفاصيل)

منذ ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

"سعفان وفودة" يسلمان 750 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ (صور)

وزير القوى العاملة: نتابع المصريين في الخارج أولا بأول

وزير القوى العاملة: صرف 500 جنيه لـ350 ألف عامل من هذه الفئة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

القوى العاملة تخصص رقم لاستفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتسآب

تعيين 570 شابًا بينهم 27 من أصحاب الهمم في البحر الأحمر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

10:32 ص

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

08:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status