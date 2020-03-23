سجل من هنا.. احصل على منحة وزارة القوى العاملة للعمالة اليومية المتضررة من "كورونا"

يتساءل الكثيرون عن كيفية التسجيل في منحة وزارة القوى العاملة التي أعلنت عنها الوزارة، في مساهمة منها للعمالة الغير منتظمة والمتضررة بقرارات الحكومة الاحترازية، بعدم الخروج من المنزل لـ14 يومًا.





موقع وزارة القوى العاملة





وقالت وزارة القوى العاملة إنه تحرص على حماية العمالة الغير منتظمة مطلقةً إمكانية التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة بالضغط " هنا ".





مساعي وزارة القوى العاملة





وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على القيام بدورها تجاه المجتمع في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها العالم، نقدم لكم طريقة الدخول والتسجيل في موقع وزارة القوى العاملة بسهولة ويسر من خلال السطور التالية:





خطوات تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة على موقع وزارة القوى العاملة





- الدخول إلى الموقع وزارة القوى العاملة المصرية الرسمي بالضغط هنا





- ملئ البيانات الرباعية للمتقدم "الاسم رباعي"





- إدخال الرقم القومي 14 رقم بطريقة صحيحة





- صورة من بطاقة الرقم القومي





- رقم الهاتف الخاص بك





- ادخل النوع ذكر / أنثى





- المحافظة التابع لها





- المهنة التي تعمل بها





- القطاع التابع له





- المؤهل الدراسي





- الموقف من التأمين





- موقف العمل الحالي





وزارة القوى العاملة والعمالة غير المنتظمة





وكشفت وزارة القوى العاملة عن استئناف فتح باب التسجيل الرسمي للعمالة غير المنتظمة بجميع قطاعاتها في المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، في مديريات القوى العاملة في 27 محافظة، من أجل رعايتهم وحمايتهم وحصولهم على كل حقوقهم التي تمنحها لهم الدولة وكان آخرها، منحة الـ500 جنيه الاستثنائية منذ عدة أيام مراعاة لظروف التأثر بانتشار فيروس كورونا، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتطبيقا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس مطلع العام الماضي.





رسالة وزارة القوى العاملة للمواطنين





وتناشد وزارة القوى العاملة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سيتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة "واتس آب" من خلال تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة والتسجيل فقط من خلال الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة المصرية.





الرقم المخصص من قبل وزارة القوى العاملة

أتاحت وزارة القوى العاملة رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة على واتس آب، في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين، والحفاظ على سلامتهم.



