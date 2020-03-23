قتلى جراء فيضانات الربيع في إيران

قتل 7 أشخاص بسبب وفقد اثنان آخران، جراء فيضانات الربيع في إيران، بحسب ما قال مجتبى خالدي، المتحدث الرسمي باسم الإسعاف الإيرانية.





ونشر الخالدي، بيانًا اليوم الاثنين قال فيه: "أدت الأمطار الغزيرة إلى تدفقات طينية في مقاطعات هرمزجان وبوشهر وسيستان وبلوشستان وفارس وكوم وجليان وجنوب خراسان ومازندران وسمنان وكرمان، حيث أصيب 17 شخصا، وفقد اثنان، وقتل 7".

كقاعدة عامة تتعرض إيران في شهري مارس -أبريل/نيسان، ما يؤدي إلى الفيضانات والتدفقات الطينية في أجزاء مختلفة من البلاد. هذا الربيع لم يكن استثناء - الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات في عشر مقاطعات من البلاد.

ونقلًا عن وكالة سبوتنيك، أثرت الفيضانات على أكثر من نصف مقاطعات البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وتسبب في أضرار جسيمة.