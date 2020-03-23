شاهد.. ممرضة دمياط المصابة بكورونا: معنديش نفسية أتكلم ويا رب أرجع لولادي

عرضت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث"، مساء الأحد، مقطع فيديو للممرضة آية زغلول من محافظة دمياط، ومصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن قناة الجزيرة نسجت كثير من الشائعات عن وضع تلك الممرضة.





وقالت آية، خلال مقطع الفيديو، إنها تعمل في مستشفى دمياط العام، ومتواجدة حاليا في مستشفى العزل بالإسكندرية، معقبة: "أنا بتعامل معاملة كويسة جدا".





ووجهت نصيحة إلى المصريين، "خلوا بالكم من نفسكم، وخدوا الموضوع بجدية، واتبعوا التعليمات، وخليكم في بيوتكم لحد ما ربنا يزيح عننا الغمة"، مطالبة الجميع أن يدعو لها بالشفاء، حتى تعود لأسرتها بالسلامة، مضيفة: "يارب أرجع لولادي يارب، ويزيح عننا الغمة دي".





وطالبت الممرضة آية زغلول، ألا يتحدث أحد عنها بشكل غير صحيح، قائلة: "محدش يتكلم بلساني أي حاجة، معنديش نفسية اطلع اتكلم وأوشح، كل واحد خليه في حياته".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.





وأوضح إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



