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صحة الدقهلية: تفعيل تحاليل كورونا فى المحافظة (صور)

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:44 ص
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بوابة الفجر
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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بأنه تقرر تفعيل تحاليل الكورونا للمرضى المشتبه فيهم بالمحافظة.

وتقدم وكيل الوزارة وفقا لبيان صحفي اليوم الاثنين، بالشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على موافقتها على تشغيل جهاز PCR وتزويده بالمستلزمات اللازمة لتحليل عينات الكورونا وربطه بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وتفقد مكي ووكلاء المديرية المستشفى الدولي؛ لمتابعة التشغيل للجهاز ووجه المختصين بالمستشفى بسرعة الانتهاء من تجهيزه لتشغيله اليوم 

الجدير بالذكر أن تشغيله سيوفر الوقت والجهد في تحليل العينات المشتبه، مما يقلل كثيرًا من المخالطين للحالات الإيجابية، حيث نوه أن الدقهلية بصدد تشغيل وتفعيل معامل جامعة المنصورة للقيام بهذه التحاليل أيضًا.

وعلي صعيد آخر، شنت رئاسة مركز ومدينة جمصة في محافظة الدقهلية حملة تطهير تحت شعار احمي نفسك احمي بلدك لتطهير الشوارع لمجابهة فيروس كورونا.

استهدفت الحملات التطهير والتعقيم بكافة شوارع مدينة جمصه للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ولسلامة المواطنين.

تأتي الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وضمن الجهود المبذوله المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مدينه جمصه لمجابهة الاصابه بفيروس كورونا المستجد.


وأكد رئيس جمصة علي استمرار تطهير وتعقيم كافة الشوارع بالمدينه و15 مايو، وإتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك لتوفير اكثر حماية للمواطنين. 

وعلي صعيد آخر، شهدت محافظة الدقهلية مخالفة عدد من المساجد بقرية جصفا وشاوة بمركزي المنصورة وميت غمر.

وقرر الشيخ طه زيادة وكيل الوزارة احالة المسئولين عن مساجد قرية شاوة التابعة لادارة شرق المنصورة ومساجد قرية جصفا التابعة لادارة أوقاف ميت غمر للتحقيق؛ لمخالفتهم تعليمات الوزارة بضرورة غلق المساجد في الجمع والجماعات.

وكان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية وجه بمتابعة قرار وزير الاوقاف بغلق المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا بنطاق المحافظة حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

جاء ذلك فى اطار الجهود الحكومية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار اتخاذ كافه التدابير والإجراءات الاحترازية المشدده للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحه وحياة المواطنين.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة تنفيذ القرار الذى اصدره الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف المصرية اليوم بغلق جميع المساجد وملحقاتها والزويا بنطاق المحافظة وايقاف صلاة الجمع والجماعات وذلك للحد من وجود التجمعات بالمساجد.


صحة الدقهلية: تفعيل تحاليل كورونا فى المحافظة (صور)
صحة الدقهلية: تفعيل تحاليل كورونا فى المحافظة (صور)
صحة الدقهلية: تفعيل تحاليل كورونا فى المحافظة (صور)
صحة الدقهلية: تفعيل تحاليل كورونا فى المحافظة (صور)
صحة الدقهلية: تفعيل تحاليل كورونا فى المحافظة (صور)
صحة الدقهلية: تفعيل تحاليل كورونا فى المحافظة (صور)
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