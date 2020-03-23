مستشفى الشرطة بالعجوزة توقع الكشف على المواطنين وتصرف العلاج مجانا

وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع مسئولي إحدى الجمعيات ومسجد بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة، الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وجاء ذلك خلال الفترة من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي.





وتم استقبال الحالات بالعيادات الخارجية بالمستشفى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.





كما واصلت الداخلية، المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.





وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لا سيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.



