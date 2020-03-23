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"كورونا" ينتشر في 20 ولاية بالجزائر

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:24 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت لجنة رصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر،أن  الفيروس انتشر في 20 ولاية في البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية، 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 201 إصابة.

 

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بوزيد، دخول البلاد في المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن "حصيلة المصابين بفيروس كورونا ارتفعت بصورة كبيرة".

 

وعند سؤال بوزيد، على رقم الإصابات بفيروس كورونا، قال" إنه "ليس مخولا له بالكشف عن الأرقام، فلجنة متابعة وباء كورونا وحدها هي المخولة بالتصريح حول الأرقام الرسمية".

 

وأضاف: "لجنة متابعة وباء كورونا ستصدر بشكل يومي على الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر بيانا تشرح فيه تطورات فيروس كورونا في الجزائر وتعلن الأرقام الرسمية".

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

 

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

 

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