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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 23 مارس (فيديو)

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وشهدت أسعار الذهب انخفاض عن سعر الأمس علي النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 768 جنيهًا للجرام مقابل 771 جنيهًا للجرام أمس، وسجل عيار "21" 676 جنيهًا للجرام مقابل 675 جنيهًا للجرام أمس، وسجل عيار "18" 569 جنيهًا للجرام مقابل 578 جنيهًا للجرام أمس، بينما سجل الجنيه الذهب 5392 جنيهًا للجرام مقابل 5400 جنيهًا للجرام أمس.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي النحو الآتي: حيث سجل الدولار الأمريكي 15.79 للبيع، 15.69 للشراء، وسجل اليورو 17.02 للبيع، و16.90 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 18.39 للبيع، 18.28 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.40 للبيع، و14.30 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.15 للبيع، و16.04 للشراء.

وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة المعادن والذهب باتحاد الغرف التجارية، ان أسعار الذهب في مصر تشهد استقرارا اليوم، مؤكدا أن كافة محلات ومتاجر الذهب تغلق أبوابها بداية من 7 مساءا.

وأضاف في تصريحات صحفية، ان المحلات تبدا فتح ابوابها امام المواطنين بداية من 11 صباحا وحتي 6.30 مساءا ضمن التزامها بالقرارات الحكومية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واوضح ان المحلات تعقد آمالا كبيرة على انخفاض أسعار الذهب خلال الايام الماضية لمحاولة زيادة الاقبال من جانب المواطنين.

يذكر أن سعر الأوقية تراجع بنحو 33 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بعد ملامسة الاوقية نحو 1700 دولار خلال تعاملات الاسبوع الاسبق على خلفية المخاوف من فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي، وسط توقعات بعودة الذهب الارتفاع مجددا الايام المقبلة

سجلت أسعار الذهب هبوط ملحوظ على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغ أكثر من 55 جنيها في كل جرام في سوق الصاغة، وذلك على خلفية هبوط الأسعار العالمية من 1605 دولارا إلى 1498 دولار حتى الآن.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، مما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اسواق احترازي أسعار الذهب

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