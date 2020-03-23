Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 23 مارس في مصر (فيديو)

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة علي النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 5.5 جنيهًا للكيلو مقابل 7 جنيهات للكيلو أمس، وسعر البطاطس 3 جنيهات للكيلو مقابل 6 جنيهات للكيلو أمس، وسعر البصل 7.5 جنيهًا للكيلو مقابل 8 جنيهات للكيلو أمس، وسعر الخيار 7 جنيهات للكيلو مقابل 5 جنيهات للكيلو أمس، وسعر الملوخية 5 جنيهات للكيلو مقابل 6 جنيهات للكيلو أمس، بينما جاء سعر الثوم 11 جنيهًا للكيلو، وسعر الجزر 5 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسا 7 جنيهات للكيلو مسجلين نفس أسعار الأمس.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 8 جنيهات للكيلو، وسعر الجوافة 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفراولة 10 جنيهات للكيلو مسجلين نفس أسعار الأمس.

وتتباين اسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن حركة البيع والشراء بسوق العبور شهدت انخفاضا عن الأسبوع الماضي حيث عادت الى حركتها الطبيعية بعد الاقبال الكثيف خلال الأسبوع الماضي بعدما حاول بعد المستهلكين تخزين كميات وهو أمر غير مبرر حيث أن الإنتاج المصري يكفى احتياجات السوق ولا داع للقلق خاصة وأن جميع السلع متوفرة بصورة طبيعية.

وأضاف النجيب في تصريحات صحفية، أن أسعار بعض أنواع الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا عن الأسبوع الماضي ومنها الطماطم والبطاطس والبسلة والملوخية، وبالنسبة للفاكهة شهدت تراجعا في أسعار الفراولة والبرتقال، وفيما يخص الليمون فعلى الرغم من الاقبال الكبير عليه خلال الأسبوع الماضي الا أن الكميات المتاحة منه تلبى الاحتياجات والاسعار مناسبة حيث يبدأ الكيلو من 5 جنيهات.

وشدد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، على ضرورة عدم سعى المستهلكين على التكالب على السلع، مؤكدًا أن إنتاج الخضروات والفاكهة يلبى جميع الاحتياجات حتى نهاية العام الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظات أسواق أسعار الخضراوات أخبار مصر

أخبار تهمك

قد تكون مصابا ولا أعراض لديك.. معلومات جديدة عن "كورونا"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

رسميًا.. وافد جديد ينضم لفريق ليفربول

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ يوم

عاجل.. دعوى مستعجلة لفرض حظر التجوال في جميع المحافظات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

منذ أقل من ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 22 ساعة

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ يوم

زوجة عادل إمام توجه رسالة للجمهور بخط يدها

منذ أقل من ساعتين

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد الجوية تحذر من عاصفة ترابية (التفاصيل)

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمصر (فيديو)

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين في مصر (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

من الطماطم للفراولة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. وفاة ثاني حالة مصابة بكورونا في صفوف القوات المسلحة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

09:52 م

تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن للتجديد

10:32 ص

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

08:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status