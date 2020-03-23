أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 23 مارس في مصر (فيديو)

أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.





وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة علي النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 5.5 جنيهًا للكيلو مقابل 7 جنيهات للكيلو أمس، وسعر البطاطس 3 جنيهات للكيلو مقابل 6 جنيهات للكيلو أمس، وسعر البصل 7.5 جنيهًا للكيلو مقابل 8 جنيهات للكيلو أمس، وسعر الخيار 7 جنيهات للكيلو مقابل 5 جنيهات للكيلو أمس، وسعر الملوخية 5 جنيهات للكيلو مقابل 6 جنيهات للكيلو أمس، بينما جاء سعر الثوم 11 جنيهًا للكيلو، وسعر الجزر 5 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسا 7 جنيهات للكيلو مسجلين نفس أسعار الأمس.





وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 8 جنيهات للكيلو، وسعر الجوافة 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفراولة 10 جنيهات للكيلو مسجلين نفس أسعار الأمس.





وتتباين اسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.





وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن حركة البيع والشراء بسوق العبور شهدت انخفاضا عن الأسبوع الماضي حيث عادت الى حركتها الطبيعية بعد الاقبال الكثيف خلال الأسبوع الماضي بعدما حاول بعد المستهلكين تخزين كميات وهو أمر غير مبرر حيث أن الإنتاج المصري يكفى احتياجات السوق ولا داع للقلق خاصة وأن جميع السلع متوفرة بصورة طبيعية.





وأضاف النجيب في تصريحات صحفية، أن أسعار بعض أنواع الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا عن الأسبوع الماضي ومنها الطماطم والبطاطس والبسلة والملوخية، وبالنسبة للفاكهة شهدت تراجعا في أسعار الفراولة والبرتقال، وفيما يخص الليمون فعلى الرغم من الاقبال الكبير عليه خلال الأسبوع الماضي الا أن الكميات المتاحة منه تلبى الاحتياجات والاسعار مناسبة حيث يبدأ الكيلو من 5 جنيهات.



